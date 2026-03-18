Christian Sandoval, de Teletica, tiene una posición firme sobre Alajuelense y Concachampions: esto fue lo que dijo

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense no superó la serie contra LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf.

Minutos después de que Liga Deportiva Alajuelense perdió la serie contra LAFC en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, el periodista Christian Sandoval publicó un reel en su cuenta de Instagram dando su opinión sobre lo ocurrido.

“Acabó la ilusión de Liga Deportiva Alajuelense en la Liga de Campeones de la Concacaf y sí, hay derrotas que pueden ser dignas, hay derrotas que pueden ser valiosas y que dentro del aprendizaje pueden sacar muchísimas conclusiones.

”La Liga queda fuera, pero hace una muy buena serie y no podemos obviar lo que la Liga con sus recursos, con sus condiciones enfrentó a un rival que evidentemente es muy superior, que tiene a un campeón del mundo (Hugo Lloris)”, afirmó Christian Sandoval.

Añadió que LAFC tiene a jugadores de altísima valía, como Son Heung-min, que estuvo tantos años en la Liga Premier de Inglaterra; o futbolistas como David Martínez, Denis Bouanga y otros que han marcado muchísima diferencia en el fútbol internacional.

“Lo cierto es que la Liga termina bien, termina de una forma digna. Claro que todas las derrotas son dolorosas, pero el aprendizaje de la Liga tiene que ser que ojalá este tipo de partidos, ojalá este tipo de series podamos verlas más a menudo para el fútbol de Costa Rica”, aseguró Christian Sandoval.

Christian Sandoval emitió su posición sobre Liga Deportiva Alajuelense, el fútbol tico y la Copa de Campeones de Concacaf. (Captura /Captura de video)

Según él, el problema es que si se sigue pensando en jugar dos partidos al año contra rivales de ese alto nivel no se va a tener crecimiento futbolístico.

“Lo importante es que la Liga, que Saprissa, que Herediano, que los clubes de nuestro país puedan tener la oportunidad de rozarse más con esos equipos. ¿Cómo? Eso es un asunto que tendrán que resolver los dirigentes.

”No podemos tampoco dejar pasar el extraordinario nivel de Santiago van der Putten, de Aarón Salazar, de Rónald Matarrita, volviendo casi que a sus mejores momentos futbolísticos. Lo de Fernando Piñar y, evidentemente, lo de Washington Ortega en la portería, que ha sido un candado para la Liga Deportiva Alajuelense”, destacó.

Otros opinaron diferente y hasta celebraron la eliminación del equipo, como es el caso de Víctor “Mambo” Núñez.

“Dolorosa derrota sí (prosiguió Sandoval), pero una derrota que puede tener bien llevada por los dirigentes de la Liga, y hasta por el mismo equipo, puede llevar una ruta buena para el cuadro rojinegro a partir de este momento”, concluyó Christian Sandoval en su análisis de lo ocurrido con Alajuelense, único equipo de Centroamérica en esta ronda de la Concachampions 2026.

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