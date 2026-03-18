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Christian Sandoval, de Teletica, tiene una posición firme sobre Alajuelense y Concachampions: esto fue lo que dijo

Christian Sandoval habló desde el propio Estadio Alejandro Morera Soto y dijo qué sería bueno para Alajuelense, Saprissa, Herediano y otros clubes

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense y Los Ángeles FC se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Liga Deportiva Alajuelense no superó la serie contra LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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