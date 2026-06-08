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Christian Eriksen rompe el silencio tras desplomarse de nuevo en pleno partido con Dinamarca

El jugador Christian Eriksen volvió a pasar un susto luego del paro cardíaco que sufrió en el 2021 durante la Eurocopa

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Por AFP
Christian Eriksen aquí durante el partido entre Dinamarca y Ucrania del domingo 7 de junio, antes de sufrir el desplome que activó las alarmas.
Christian Eriksen, aquí durante el partido entre Dinamarca y Ucrania del domingo 7 de junio, antes de sufrir el desplome que activó las alarmas. (BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix via AFP)







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Christian EriksenSelección de Dinamarca
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