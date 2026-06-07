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Christian Eriksen da gran susto al desplomarse en medio partido de Dinamarca ante Ucrania (video)

Christian Eriksen, que sufrió un grave episodio cardíaco en la Eurocopa del 2021, se desplomó en el partido de Dinamarca ante Ucrania

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Por AFP
William Osula, jugador de la Selección de Dinamarca, reacciona luego de que Christian Eriksen colapsara en el amistoso ante Ucrania.
William Osula, jugador de la Selección de Dinamarca, reacciona luego de que Christian Eriksen colapsara en el amistoso ante Ucrania. (BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix via AFP)







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