‘Chepe Bomba’ reacciona al primer gol de Gustavo Herrera con Saprissa﻿

El periodista panameño José Miguel Domínguez, el famoso “Chepe Bomba”, volvió a usar sus redes sociales para referirse a su compatriota Gustavo Herrera, delantero del Deportivo Saprissa.

Herrera, de 19 años, anotó su primer gol con los morados, su primer tanto como profesional. Marcó al minuto 81, siendo la tercera anotación con la que Saprissa venció como visitante 1-3 a Guadalupe.

Cuando fue presentado como refuerzo saprissista, Domínguez escribió en X que fue un error.

“Es una equivocación garrafal que Gustavo Herrera, su entorno, su agente y el Sporting San Miguelito, todos los implicados, hayan tomado la decisión de llegar con motes rimbombantes, como un goleador, con 19 años, sabiendo la presión que supone llegar al Ricardo Saprissa. Ahí tú puedes marcar 70 goles; si no eres campeón, no sirves. Puedes anotar 80 goles; si no ganas el clásico contra Alajuelense, no sirves”.

Ahora, Gustavo se sacudió la presión de no poder anotar. Pasaron 15 partidos, 11 del torneo nacional y 4 de la Copa Centroamericana de la Concacaf, para que el joven canalero sacudiera las redes con los tibaseños, y esto dijo “Chepe bomba”:

“El gol del delantero panameño Gustavo Herrera no tapa el gran error de los que lo pusieron en esa situación con el Saprissa… No estaba listo para semejante responsabilidad aún. Sus lágrimas no son en vano”.

Solo el tiempo dirá si “Chepe bomba” tiene razón, o si será el inicio de una buena racha para “Tavitín”, como le llaman a Gustavo Herrera.

“Estoy feliz por esto, porque quiero hacer más, hacer goles y darle alegrías a la afición, a mí mismo, a mi familia, y voy a seguir esforzándome, a trabajar por más”, comentó Gustavo Herrera.

