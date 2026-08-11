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Ceferin, el ‘rebelde’ atípico que pone contra las cuerdas a Infantino

Semblanza de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA y gran protagonista en la crisis que divide a la FIFA y presiona a Infantino

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Por AFP
Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA y gran opositor de Gianni Infantino, aquí durante la Supercopa de Europa del 2025.
Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA y gran opositor de Gianni Infantino, aquí durante la Supercopa de Europa del 2025. (GIUSEPPE MAFFIA/NurPhoto via AFP)







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