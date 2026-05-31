Puro Deporte

Carolina Jaikel confiesa quién la tiene ‘comiendo de la mano’ (y no es Bryan Ruiz)

Desde hace dos años, cada 31 de mayo siempre resulta especial para Carolina Jaikel por una gran razón

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Pablo Sanabria
MATERIAL EXCLUSIVO DE NACION HATA SU PUBLICACION. 05/05/2026, San José, Santa Ana, entrevista con Carolina Jaikel, esposa del ex jugador de la selección nacional Bryan Ruiz.
Desde hace dos años, Carolina Jaikel descubrió por ella misma que lo que siempre le dijo su hermana Priscila era verdad. (Jose Cordero/José Cordero)







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Carolina JaikelBryan Ruiz
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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