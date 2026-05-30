Bryan Ruiz fue la solución a una ‘emergencia’ en Alajuelense y hasta su hijo Mathías tuvo algo que ver

Bryan Ruiz contó por qué le tocó estar en el banquillo en la final U-19 entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés.

Bryan Ruiz no dirige al equipo U-19 de Liga Deportiva Alajuelense, sino que es el director técnico de la U-21, pero debido a una situación muy particular le tocó sentarse en el banquillo de esa otra categoría.

Se están jugando las finales de liga menor y la Liga perdió 1-0 en el juego de ida contra Cartaginés. Sin embargo, los cachorros siempre creyeron que la serie estaba abierta y en el Estadio Alejandro Morera Soto lograron la remontada.

En la Catedral, la Liga venció 3-0 a los brumososo y se coronó campeón U-19 con un marcador global de 3-1.

¿Pero qué es lo que pasó con Bryan Ruiz? No estaba ahí de paracaidista, sino que Alajuelense lo necesitaba en ese instante para un juego importante.

Mientras los futbolistas celebraban, en la transmisión de FUTV entrevistaron al excapitán de la Liga y de la Selección de Costa Rica. De inmediato, con sus palabras evidenció que tampoco quería “robarse el show”.

“Yo no soy el entrenador de este equipo, el mérito y el honor de ser bicampeón de esta categoría es de Eric Chalamanch, que es el entrenador de esta categoría. Él fue expulsado en el primer partido allá, entonces no pudo estar en el campo, pero todo el trabajo es de él”, afirmó Bryan Ruiz en FUTV.

Insistió en que su misión nada más era estar ahí pegado a la raya, transmitiéndole a los futbolistas la idea de su colega, de lo que han trabajado durante el semestre y en la última semana preparando ese juego del todo o nada.

“En el primer partido yo estaba allá desde la gradería y fue un partido complicado, más parejo. La cancha era un poco difícil para jugar al fútbol, un poquito irregular y eso creo que perjudicó a los dos equipos, porque Cartago es un equipo al que también le gusta jugar”, citó Bryan Ruiz.

Recordó que el gol de los blanquiazules en su casa fue de balón parado, tras un tiro de esquina; mientras que en el duelo de vuelta, en la Catedral, los dos equipos intentaron jugar.

Sin embargo, considera que la Liga sacó provecho a las dimensiones de la cancha, al buen terreno de juego y logró una victoria contundente.

Hubo otra curiosidad y fue que cuando ya el partido estaba a punto de acabarse y que se sabía que Alajuelense sería bicampeón de la categoría U-19, entró a la cancha el hijo mayor de Bryan, Mathías Ruiz.

La U-19 de Liga Deportiva Alajuelense venció a Cartaginés y es bicampeón de la categoría. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Para mí como padre de Mathías es un honor y es un privilegio tenerlo aquí. Para él, el esfuerzo que tiene que dar siempre es al máximo para poder ganar minutos. Ha tenido un semestre bueno, pero es un equipo y unos tienen que jugar, otros que entrar de cambio.

”Yo creo que tuvo un buen semestre. Yo estoy muy contento de que él sea bicampeón con la Liga, porque en los últimos dos torneos ha estado con esta categoría. Ojalá que siga creciendo y que tenga la posibilidad de poder seguir luchando por intentar ser jugador profesional”, comentó Bryan Ruiz.

En FUTV también entrevistaron al propio Eric Chalamanch, quien le agradeció a Bryan por haberlo suplido junto a David Cubero ante su expulsión. Además, el técnico de la U-19 de la Liga dijo que él no es el protagonista, sino que son los futbolistas.

“Son bicampeones y muchos llevan cuatro torneos seguidos siendo campeones, porque lo han sido en la U-17 y la U-19. Son muy buenos, trabajan muy fuerte, entrenan mucho y al final el fútbol premia a la gente que está ahí dándole”, aseguró Eric Chalamanch.

El martes 2 de junio Bryan Ruiz volverá a sentarse en el banquillo, pero esta vez dirigiendo al equipo que él entrena: la U-21 de la Liga. Y el título está en juego, porque en el partido de ida de esta final, Sporting y Alajuelense empataron 0-0.

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