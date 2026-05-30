Puro Deporte

Bryan Ruiz fue la solución a una ‘emergencia’ en Alajuelense y hasta su hijo Mathías tuvo algo que ver

Esto pasó en la final de la categoría U-19 del Torneo de Clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
01/02/2026, San José, Santa Ana, seguimiento del candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo.
Bryan Ruiz contó por qué le tocó estar en el banquillo en la final U-19 entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseBryan RuizLiga Menor de AlajuelenseMathías RuizU-19 de Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.