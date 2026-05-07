Puro Deporte

¿Alajuelense contempla a Bryan Ruiz como candidato para su banquillo?

Carlos Vela hizo una confesión que tiene que ver con Bryan Ruiz, de cara a la escogencia del próximo técnico de Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Óscar Ramírez pasó conversando con Bryan Ruiz en el primer entrenamiento de en su regreso como técnico de Liga Deportiva Alajuelense.
Bryan Ruiz ya había iniciado su carrera como técnico en las divisiones menores de Alajuelense. Luego fue asistente de Alexandre Guimaraes y Óscar Ramírez. En la actualidad, dirige al equipo U-21 de la Liga. (Prensa Alajuelense/Fotografía)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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