¿Alajuelense contempla a Bryan Ruiz como candidato para su banquillo?

Bryan Ruiz ya había iniciado su carrera como técnico en las divisiones menores de Alajuelense. Luego fue asistente de Alexandre Guimaraes y Óscar Ramírez. En la actualidad, dirige al equipo U-21 de la Liga.

Bryan Ruiz fue un nombre que se barajó a lo interno de Liga Deportiva Alajuelense como una opción para asumir ese puesto de director técnico que Óscar Ramírez dejó vacante.

El gerente deportivo del club, Carlos Vela, lo confesó al consultársele si el próximo técnico de la Liga será un extranjero.

“Pues sí, muy probablemente porque a nivel nacional nosotros tenemos muy buena formación de directores técnicos. Quiero puntualizar en el caso de Bryan Ruiz, del mismo Wardy Alfaro, o de Junior Díaz, que son en mi opinión presente y futuro de la dirección técnica en Costa Rica”, respondió Carlos Vela en entrevista con La Nación.

Añadió que en el caso de Wardy, el exportero salió por ahora del club, siendo muy cercano a Óscar Ramírez. El mexicano dijo que posiblemente se le abran las puertas de algún otro proyecto y, que si no, seguramente en un futuro no lejano volverá a Alajuelense para alguna misión.

“En el caso de Bryan, yo platiqué con él si le interesaría ser parte del proceso de elección del director técnico y Bryan, por un argumento personal, prefirió esperar. Es un señor, un caballero, ha hecho un gran trabajo en liga menor y va a seguir con nosotros y nos ayuda muchísimo”, detalló Carlos Vela.

Este medio le repreguntó al mexicano que si a futuro sí ve a Bryan Ruiz como entrenador del primer equipo y su respuesta fue directa: “No tengo ninguna duda.

“Creo que Bryan es un perfil extraordinario, un tipo trabajador, estudioso, humilde, con jerarquía como jugador, muy preparado como director técnico y que encaja perfectamente en el perfil de técnico que describí”, agregó.

Al no ser Bryan Ruiz, ni Wardy Alfaro y Júnior Díaz, que son los directores técnicos que Carlos Vela define como “hechos en casa”, confirmó que entonces, “probablemente sí”, el sucesor de Óscar Ramírez sea un entrenador extranjero.

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