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Carlos Alcaraz da una noticia sobre su lesión a diez días del Abierto de Estados Unidos

El mundo del tenis lleva cuatro meses a la expectativa de la lesión que le impidió a Carlos Alcaraz participar en Wimbledon y Roland Garros

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Por AFP
Carlos Alcaraz y la cantante coreana Hoyeon presentaron el 19 de julio el estuche de la Copa del Mundo, patrocinado por Louis Vuitton, antes de la final entre España y Argentina en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.
Carlos Alcaraz y la modelo coreana Hoyeon presentaron el 19 de julio el estuche de la Copa del Mundo, de Louis Vuitton, antes de la final entre España y Argentina en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. (DAN MULLAN/Getty Images via AFP)







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