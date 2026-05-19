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Alcaraz también da una triste noticia sobre Wimbledon

La temporada se le sigue poniendo cuesta arriba al tenista español Carlos Alcaraz, cuando Wimbledon está a pocas semanas

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Por AFP
Carlos Alcaraz se toma un descanso en un partido del torneo Conde Godó, el pasado abril. El tenista español será baja en Roland Garros y Wimbledon.
Carlos Alcaraz se toma un descanso en un partido del torneo Conde de Godó, en Barcelona, el pasado abril. El tenista español será baja en Roland Garros y Wimbledon. (JAVIER BORREGO/DPPI via AFP)







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