Carlos Alcaraz da una noticia sobre Roland Garros que impacta al mundo del tenis

Carlos Alcaraz disputó un torneo en Barcelona a mediados de abril y ahora queda fuera del Roland Garros.

El número dos del mundo, Carlos Alcaraz, anunció este viernes su baja por su lesión en la muñeca para el próximo torneo de Roland Garros (24 de mayo-7 de junio), donde debía defender el título.

“Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros”, afirmó el dos veces campeón en París para aludir a los dos grandes torneos finales de la temporada sobre tierra batida, en un comunicado en sus redes sociales.

El tenista español se retiró la semana pasada del torneo de Barcelona, tras sufrir unos problemas en la muñeca derecha durante su victoria sobre el finlandés Otto Virtanen, en primera ronda.

El viernes pasado, anunció que no participaría en el Masters 1000 de Madrid que comenzó el miércoles, porque su lesión era “un poquito más seria de lo que todos nos esperábamos”.

El tenista español, campeón de Roland Garros en 2024 y 2025, adelantó que no forzaría para llegar a la cita parisina, durante una intervención en los premios Laureus del deporte la pasada semana.

“Si Dios quiere, tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante y que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros”, explicó Alcaraz, tras recibir el premio Laureus al mejor deportista del año el lunes.

El tenista español se remitió durante su rueda de prensa en los Laureus a una prueba médica que tenía prevista para seguir viendo la evolución de su lesión, tras la que ha decidido cuidarse.

Por su parte, Jannik Sinner, número uno del mundo y gran rival de Carlitos, emitió unas palabras de apoyo.

“Es una noticia triste para todos. Como competidor, quieres jugar contra los mejores jugadores del mundo y él es, sin duda, el mejor jugador sobre esta superficie”, dijo Sinner este viernes tras ganar en su debut sobre la tierra batida madrileña al francés Benjamin Bonzi.

“Siendo jóvenes como somos, necesitamos mirar por nuestra salud antes de que puedan pasar cosas peores”, añadió el italiano.

Sin Alcaraz, Sinner, al que el español venció en la final del pasado año sobre la tierra batida parisina, se perfila como el gran favorito para hacerse con su primer título de Roland Garros.