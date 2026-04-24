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Carlos Alcaraz da una noticia sobre Roland Garros que impacta al mundo del tenis

El español Carlos Alcaraz es el actual bicampeón del Abierto Roland Garros de tenis, que arranca el 24 de mayo

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Por AFP
Carlos Alcaraz disputó un torneo en Barcelona a mediados de abril y ahora queda fuera del Roland Garros.
Carlos Alcaraz disputó un torneo en Barcelona a mediados de abril y ahora queda fuera del Roland Garros. (JAVIER BORREGO/DPPI via AFP)







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