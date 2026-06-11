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Caos y empujones en acceso a ‘Fan Fest’ en el Zócalo de México

El Zócalo de México es uno de los puntos de reunión preferidos pero también está en el centro de la polémica para el Mundial 2026

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Por AFP
El Zócalo lucía lleno desde mucho antes del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.
El Zócalo lucía lleno desde mucho antes del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica. (LUIS CORTES/AFP)







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