Puro Deporte

Campeona olímpica de esquí sufre violento golpe en la cabeza y queda inconsciente en los Juegos Olímpicos de Invierno

La esquiadora canadiense sufrió una aparatosa caída en plena competencia y encendió la preocupación del público. Aunque avanzó a la final, su estado de salud definirá si vuelve a la pista

EscucharEscuchar
Por AFP
Sharpe avanzó a la final con 88,25 puntos, aunque su estado de salud definirá si compite el sábado en Livigno.
Sharpe avanzó a la final con 88,25 puntos, aunque su estado de salud definirá si compite el sábado en Livigno. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCJuegos Olímpicos de InviernoCassie Sharpe
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.