Campeona olímpica de esquí sufre violento golpe en la cabeza y queda inconsciente en los Juegos Olímpicos de Invierno

Sharpe avanzó a la final con 88,25 puntos, aunque su estado de salud definirá si compite el sábado en Livigno.

La canadiense Cassie Sharpe sufrió una violenta caída este jueves en Livigno durante la ronda de clasificación del esquí acrobático halfpipe y debió salir en camilla. Su presencia en la final del sábado quedó condicionada a la evolución médica tras el golpe en la cabeza.

La deportista de 33 años cayó en la segunda manga y se golpeó la cabeza contra el suelo en la recepción de un salto. Permaneció varios minutos tendida sobre la pista mientras recibió atención de los servicios de emergencia.

Sharpe logró hacer un gesto de despedida antes de abandonar el halfpipe. El público, compuesto en su mayoría por aficionados canadienses, le dedicó un prolongado aplauso.

La bicampeona olímpica, oro en 2018 y plata en 2022, aseguró su clasificación gracias a los 88,25 puntos obtenidos en la primera manga. Ese registro le permitió firmar el tercer mejor resultado de la ronda y entrar entre las doce finalistas.

La organización confirmó que su participación el sábado dependerá del estado de salud tras el impacto.

La británica Zoe Atkin dominó la clasificación con 91,5 puntos. La china Fanghui Li ocupó el segundo puesto con 90 puntos.

La superestrella del esquí acrobático, Eileen Gu, avanzó a la final con el quinto mejor puntaje, 86,5. La atleta nacida en Estados Unidos y representante de China sufrió una caída en la primera manga, aunque logró recuperarse en la segunda presentación.

Gu buscará defender el título olímpico de halfpipe el sábado en Milán-Cortina. En esta edición ya ganó dos medallas de plata en slopestyle y big air.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.