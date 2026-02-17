Atleta Jutta Leerdam podría ganar $1 millón tras gesto viral en Juegos Olímpicos de Invierno

El gesto de Jutta Leerdam tras ganar el oro olímpico elevó su contrato con Nike y generó millonaria proyección comercial.

La patinadora neerlandesa Jutta Leerdam podría facturar cerca de $1 millón, tras un gesto que dio la vuelta al mundo en los Juegos Olímpicos de Invierno y disparó el valor de su contrato con Nike.

La estimación surge luego de que la atleta conquistó la medalla de oro en los 1.000 metros de patinaje de velocidad y protagonizó una imagen que circuló a escala global. Especialistas en marketing deportivo calcularon el monto tras el impacto publicitario que generó la escena.

Después de imponer un nuevo récord olímpico, Leerdam abrió el zíper de su traje de competencia y dejó ver un top deportivo blanco de la marca Nike. La fotografía se difundió de forma masiva en redes sociales.

La publicación alcanzó incluso a los 298 millones de seguidores que la marca posee en Instagram. Esa exposición elevó el alcance comercial del momento.

Fredereique de Laat, experta en publicidad deportiva femenina y fundadora de la firma Branthlete, indicó al diario AD que la visibilidad pudo incrementar de forma significativa el valor del contrato de la deportista. Según explicó, con Nike la cifra supera con facilidad el millón de dólares.

Impacto más allá del oro olímpico

El episodio no solo benefició a la marca deportiva. Las imágenes de la celebración mostraron también a la atleta llorando tras la victoria.

La cadena neerlandesa Hema utilizó esa escena para promocionar un delineador con un mensaje que resaltó su resistencia al agua, incluso ante lágrimas de alegría.

La combinación de triunfo deportivo y exposición global convirtió el momento en un caso de estudio sobre el poder comercial de una imagen en el escenario olímpico.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.