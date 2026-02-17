Puro Deporte

Atleta Jutta Leerdam podría ganar $1 millón tras gesto viral en Juegos Olímpicos de Invierno

Un récord olímpico, una imagen que recorrió el mundo y un contrato que podría dispararse. El gesto de Jutta Leerdam en la pista abrió una inesperada oportunidad millonaria con Nike

Por O Globo / Brasil / GDA
El gesto de Jutta Leerdam tras ganar el oro olímpico elevó su contrato con Nike y generó millonaria proyección comercial.
El gesto de Jutta Leerdam tras ganar el oro olímpico elevó su contrato con Nike y generó millonaria proyección comercial. (WANG ZHAO/AFP)







