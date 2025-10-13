Puro Deporte

Cabo Verde buscó a un jugador por LinkedIn y logró una histórica clasificación al Mundial 2026

La selección caboverdiana venció 3 a 0 a Esuatini y logró una clasificación histórica gracias a un proyecto con futbolistas nacidos en el extranjero

Por La Nación / Argentina / GDA
Cabo Verde irá a su primer Mundial tras vencer a Esuatini y reclutar jugadores en Europa. Uno de ellos fue contactado por LinkedIn.
Cabo Verde irá a su primer Mundial tras vencer a Esuatini y reclutar jugadores en Europa. Uno de ellos fue contactado por LinkedIn. (@fcfcomunica/Instagram)







