Bryan Ruiz y Carolina Jaikel fueron a votar después de la dura confesión de ella sobre su cáncer

Bryan Ruiz y su esposa, Carolina Jaikel, acudieron con alegría y con orgullo a la Escuela República de Francia, en Pozos de Santa Ana, para emitir su sufragio.

El excapitán de la Selección de Costa Rica y de Liga Deportiva Alajuelense le brindó unas palabras a La Nación en ese centro educativo y aprovechó para hacerle un llamado a los ticos para que se unan en la lucha contra el abstencionismo.

Durante las últimas semanas, el técnico del equipo U-21 de la Liga y sus familiares prestaron especial atención a los debates en los diferentes medios de comunicación.

Inclusive, podría decirse que no se perdieron ninguno. Y después de escuchar a todos los candidatos y sus propuestas, cada quien tomó su decisión.

“Lo pensamos entre familia, lo discutimos entre familia, ver qué era lo mejor para el país y aquí estamos votando, deseándole lo mejor al país sea cual sea el resultado”, comentó Bryan Ruiz, quien portó una vestimenta neutral, sin identificarse con ningún partido político en específico.

El hijo menor de Bryan Ruiz, Leo, lleva en mano una bandera del Partido Liberiación Nacional; mientras que Carolina Jaikel viste los colores del PUSC. (Jose Cordero/José Cordero)

Agregó que este 1.° de febrero acudió a las urnas con toda la felicidad de estar en un país donde los ciudadanos tienen el poder de decidir.

Elecciones 2026: Bryan Ruiz invita a los ticos a votar

“Vengan y voten, es un derecho y es un deber venir a votar, somos un país democrático y tenemos que cuidar esa democracia viniendo a votar”, recalcó Bryan Ruiz.

Mientras que su esposa, Carolina Jaikel, sí decidió mostrar los colores de los que es partidaria en esta contienda electoral.

Carolina Jaikel le dio su voto a Juan Carlos Hidalgo. (Jose Cordero/José Cordero)

Ella decidió votar por Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y hasta contó una anécdota en una historia que publicó en su cuenta de Instagram.

Primero mostró una bandera del PUSC mientras iba en el carro con sus hijos, Benjamín y Leonardo, imagen acompañada de esta frase: “Gracias a Dios por la democracia”.

Carolina Jaikel es partidaria del Partido Unidad Social Cristiana, pero uno de sus hijos no. (Instagram Carolina Jaikel/Instagram Carolina Jaikel)

Después de eso, se tomó una fotografía, en la que usa una bandera azul y rojo en el cuello, como si se tratara de una pañoleta. Y posa con su hijo Leo, que lleva una bandera verdiblanca del partido Liberación Nacional.

“Yo soy PUSC y Leo PLN y qué belleza enseñarles desde pequeños que se puede pensar distinto y que siempre tiene que haber respeto y libertad”, comentó Carolina Jaikel.

Carolina Jaikel se siente orgullosa de ver que su hijo Leo, desde niño, empieza a tomar sus propias decisiones. (Instagram Carolina Jaikel/Instagram Carolina Jaikel)

Esto ocurrió unas horas después de que ella mismo dijo lo que hasta ahora había mantenido en reserva sobre su diagnóstico de cáncer de pulmón con metástasis ósea.

“Hace siete meses yo estaba viviendo el día más duro de mi vida y hoy Dios me tiene viviendo este (día) llena de vida, rodeada de amor y con un agradecimiento enorme. Cuando uno transita la vida con un diagnóstico de un cáncer fase 4 -que los doctores dicen que no se cura- cada día es un milagro”, escribió Carolina Jaikel en su Instagram.

Ahí mismo anotó que hay días como hoy, que no sólo se sienten como un milagro sino como un abrazo de Dios, mostrando un paseo familiar al que acudió con sus padres, sus hijos, su esposo, su hermana, su sobrino y su cuñado.

“Estar en medio de esa naturaleza, ver la inmensidad de las cataratas, respirar el aire puro y sobre todo, ver el asombro, la felicidad y escuchar las carcajadas de mis hijos y mi sobrino, eso es amor de Dios.

”A veces nos cuesta encontrarlo y no nos damos cuenta que lo tenemos en lo más simple, en lo cotidiano, en el abrazo de los que amamos, en la sonrisa de los más puros como los niños. Lograr verlo en cada momento, me ha cambiado la vida, me ha llenado de asombro y gratitud, me hace sentirme muy dichosa y muy amada de saber que Él, que creó este mundo magnifico, camina cada minuto conmigo”, reflexionó Carolina Jaikel.

Ella continúa con su tratamiento de quimioterapia, viviendo al máximo cada día, como este domingo, en el que salió a votar con su familia.