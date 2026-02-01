Puro Deporte

Bryan Ruiz y Carolina Jaikel fueron a votar después de la dura confesión de ella sobre su cáncer

Vea el mensaje de Bryan Ruiz y lo que llena de orgullo a Carolina Jaikel en estas elecciones 2026

Por Fanny Tayver Marín y Sebastián Sánchez
01/02/2026, San José, Santa Ana, seguimiento del candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo.
Bryan Ruiz votó en la Escuela República de Francia. (Jose Cordero/José Cordero)







Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

