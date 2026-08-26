Brennan repite victoria de etapa en la Vuelta a España y Pogacar sigue líder

Al corredor Matthew Brennan, del equipo Team Visma-Lease a bike, le dio tiempo de celebrar mientras ingresaba primero a la meta en Roquetes (Cataluña) por la Vuelta a España 2026.

Roquetes, España. El ciclista británico Matthew Brennan se impuso este miércoles al esprint en la quinta etapa de la Vuelta a España, entre Falset y Roquetes (Cataluña), tras la que el esloveno Tadej Pogacar sigue líder de la general.

Brennan (Visma-Lease a Bike), que ya había ganado la segunda etapa de la ronda española, venció en una apretada llegada al belga Jordi Meeus (Red Bull) y al italiano Vincenzo Albanese (EF Education).

“Segunda etapa en el saco en mi primera gran vuelta. ¡Es fantástico!”, afirmó Brennan, que se había impuesto el domingo en Manosque (Francia), también al esprint.

En cuatro etapas disputadas de La Vuelta, tras la anulación de la tercera por una tormenta el lunes, dos han sido para este joven británico, que está desplegando todo su potencial, y otras dos para el más que favorito Pogacar (Team UAE).

El ciclista esloveno, cinco veces ganador del Tour de Francia, se mantiene líder de la ronda española, tras una etapa relativamente plácida de 173 km marcada por el viento.

Pogacar mantiene su ventaja de 3 minutos 21 segundos sobre su compatriota Primoz Roglic (Red Bull), segundo clasificado, y 3 minutos 32 segundos sobre el español Enric Mas (Movistar), que ocupa el tercer cajón del podio.

Llegada masiva

El pelotón fue neutralizando los sucesivos intentos de fuga, como el de Ethan Hayter o el danés Andreas Kron antes de la subida al alto de Paüls, a unos 25 km de meta, donde el equipo UAE del líder se encargó de marcar el paso.

Algunos corredores trataron de sorprender en los últimos kilómetros a meta, pero la vigilancia del pelotón llevó a una llegada masiva.

En la llegada en Roquetes, Brennan, bien lanzado por sus compañeros Wout Van Aert y Christophe Laporte, acabó imponiendo su golpe de pedal para hacer un doblete en esta Vuelta.

“Wout y Christophe son los mejores que uno pueda tener para lanzar un esprint. Me llevaron hasta el final”, explicó Brennan, de 21 años.

El jueves tendrá lugar la sexta etapa de la Vuelta a España de 177 km entre Alcossebre y Castellón con dos puertos de segunda categoría, un de tercera y otro de primera.

Esta última ascensión al puerto de El Bartolo cuenta con tres kilómetros de tierra antes de coronar que pondrán a prueba a los ciclistas.