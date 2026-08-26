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Brennan repite victoria de etapa en la Vuelta a España y Pogacar sigue líder

El super líder Pogacar continúa firme en la Vuelta a España luego de una etapa de transición

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Por AFP

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Al corredor Matthew Brennan del equipo Team Visma-Lease a bike, le dio tiempo de celebrar mientras ingresaba primero a la meta en Rosquets (Cataluña) por la Vuelta a España 2026.
Al corredor Matthew Brennan, del equipo Team Visma-Lease a bike, le dio tiempo de celebrar mientras ingresaba primero a la meta en Roquetes (Cataluña) por la Vuelta a España 2026. (JOSEP LAGO/AFP)







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