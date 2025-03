Brandon Aguilera advierte sobre un obstáculo en Belice que preocupa en la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica afina los entrenamientos para buscar el pase a la Copa Oro.

La Tricolor definirá el boleto en una serie de dos partidos contra Belice. El primero será el próximo viernes de visita a las 8 p.m., y el encuentro de vuelta se disputará el martes de la otra semana a las 7 p.m. en el Estadio Nacional.

Brandon Aguilera, uno de los 16 legionarios convocados por Miguel Herrera, técnico de la Selección, se mostró emocionado por estar de regreso en el equipo patrio, pero reveló un detalle de Belice que lo inquieta de cara al compromiso del viernes.

“Belice es un rival muy complicado y los dos partidos, sobre todo el primero, van a ser difíciles, más que todo por la cancha, que es sintética”, dijo Brandon Aguilera en declaraciones al departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol.

El juego se efectuará en el Estadio FFB Field, ubicado en la ciudad de Belmopán, Belice, con capacidad para 5.000 personas.

“Estar en la Selección y en el país me da mucha felicidad. También he conseguido tener más regularidad con mi equipo, lo que me ayuda muchísimo a aportarle al grupo”, aseguró Aguilera, quien juega con el Río Ave de la liga de Portugal.

Pese a que el campo sintético donde se jugará el partido no le da buenas sensaciones, confía en que el equipo consiga un resultado positivo.

“Esperamos sacar un buen resultado de visita para cerrar bien en casa. Siempre cerrar en casa con nuestra gente, en nuestro estadio, es muy importante, y más porque tendremos el apoyo de la afición. Queremos un buen resultado de visita y finalizar bien ante nuestra gente”, destacó Brandon.

Aguilera se mostró emocionado con la convocatoria y aseguró que siempre está a la espera del llamado.

“Siempre venir a la Selección es una ilusión muy grande que todos tenemos. Todos trabajamos en los clubes para que nos den esta oportunidad”, indicó Brandon, quien recién conoció a Miguel Herrera y, pese al poco tiempo de trato, le dejó buenas sensaciones.

Brandon Aguilera entrenó con sus compañeros de la Selección de Costa Rica en el Proyecto Gol. (Fedefutbol/Fedefutbol)

“Este llamado es para conocer al nuevo entrenador quienes no lo habíamos tratado y también para compartir con nuevos compañeros. Vamos conociendo al técnico y él también nos va conociendo a quienes no habíamos estado antes. Es un técnico que nos puede aportar mucho, posee mucha experiencia y podemos hacer grandes cosas con él”, resaltó Aguilera.

Para Brandon, que de 23 convocados Costa Rica tenga 16 legionarios habla muy bien del trabajo de todos los futbolistas, tanto los que juegan fuera del país, porque han sabido mantenerse en el extranjero, como los del campeonato nacional, quienes han hecho méritos para tener la opción de ser contratados en el exterior.