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Bolivia supera minutos de terror ante Surinam y avanza en el repechaje al Mundial 2026

Surinam amenazó con dar una sorpresa, pero Bolivia reaccionó a tiempo en el inicio del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026

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Por AFP
Encabezados por Miguel Terceros, los jugadores de Bolivia festejan el gol que dejó tendido a Surinam en el inicio del repechaje rumbo al Mundial 2026.
Encabezados por Miguel Terceros, los jugadores de Bolivia festejan el gol que dejó tendido a Surinam en el inicio del repechaje rumbo al Mundial 2026. (JULIO CESAR AGUILAR/AFP)







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