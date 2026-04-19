Boca Juniors vence a River Plate en el Superclásico del fútbol argentino

Leandro Paredes festeja con Miguel Merentiel (izquierda) y Adam Bareiro el gol de Boca Juniors de visita ante River Plate en el clásico argentino.

Buenos Aires, Argentina. Boca Juniors le ganó a River Plate por 1-0 el Superclásico del fútbol argentino, jugado este domingo en el estadio Monumental ante unos 85.000 espectadores, por la decimoquinta fecha del torneo Apertura.

Leandro Paredes, a los 45+5 minutos, marcó de penal el único gol del duelo, en un partido tenso y con varias emociones en la parte final.

Un zurdazo de Maxi Salas a los 44 minutos, que salió por poco, fue la primera aproximación seria del Superclásico, pero respondió pronto Boca con un gran pase de Paredes para el charrúa Miguel Merentiel, cuyo remate rozó el caño izquierdo.

En tiempo de descuento en la etapa inicial, un envío para Merentiel fue interceptado por la mano de Lautaro Rivero, y tras la revisión del VAR, el árbitro Darío Herrera sancionó el penal que Paredes mandó a la red con un derechazo potente, alto y angulado.

Con este resultado, Boca se subió al tercer puesto en la Zona A del torneo y dio un paso importante para asegurarse la clasificación a los octavos de final, mientras que River continúa segundo en la Zona B, con el billete a la próxima fase dentro del bolsillo.

En el historial general, Boca elevó su ventaja con 94 victorias sobre su rival eterno, mientras que River ganó 88 cotejos y hubo 84 empates.