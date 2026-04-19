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Boca Juniors vence a River Plate en el Superclásico del fútbol argentino

Un penal inclinó la balanza a favor de Boca Juniors en el clásico de Argentina

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Por AFP
Miguel Merentiel (izquierda) celebra con sus compañeros el gol del Boca Juniors de visita ante River Plate en el clásico argentino.
Leandro Paredes festeja con Miguel Merentiel (izquierda) y Adam Bareiro el gol de Boca Juniors de visita ante River Plate en el clásico argentino. (JUAN MABROMATA/AFP)







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