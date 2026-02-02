Actor de Spider-Man gritó los goles del Boca Juniors en la Bombonera

⚽️📽️ El actor Willem Dafoe viviendo la experiencia total de la Bombonera, en el #BocaJuniors - #Newells 🇦🇷— Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) February 2, 2026
pic.twitter.com/f8YZ3SMrx3
⚽️📽️ El actor Willem Dafoe viviendo la experiencia total de la Bombonera, en el #BocaJuniors - #Newells 🇦🇷— Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) February 2, 2026
pic.twitter.com/f8YZ3SMrx3
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.