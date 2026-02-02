Actor de Spider-Man gritó los goles del Boca Juniors en la Bombonera

⚽️📽️ El actor Willem Dafoe viviendo la experiencia total de la Bombonera, en el #BocaJuniors - #Newells 🇦🇷 pic.twitter.com/f8YZ3SMrx3

Es reconocido por ser uno de los actores más versátiles de la industria de Hollywood y por participar en grandes producciones como Spider-Man, John Wick y, más recientemente, Aquaman.

Sin embargo, este domingo el actor estadounidense vivió una experiencia muy distinta al presenciar en vivo el partido entre Boca Juniors y Newell’s Old Boys, correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino.

El actor de 70 años, Willem Dafoe, disfrutó intensamente la victoria 2-0 de Boca sobre Newell’s en La Bombonera. Incluso se le vio festejando los goles desde uno de los palcos del estadio, vestido con la camiseta xeneize.

Dafoe se encuentra en Buenos Aires con motivo del estreno de The Souffleur, una película independiente dirigida por el argentino Gastón Solnicki.

Willem Dafoe interpretó al villano Duende Verde en la primera película de Spider-Man, protagonizada por Tobey Maguire, y retomó el personaje en Spider-Man: Sin regreso a casa, junto al británico Tom Holland.