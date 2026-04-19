Puro Deporte

Bayern Múnich conquista la liga alemana por 35ª ocasión en su historia

El Bayern Múnich amarró el primer lugar de la Bundesliga y todavía está con vida en la Champions y la Copa de Alemania

EscucharEscuchar
Por AFP
Harry Kane festeja su gol en la victoria ante el VfB Stuttgart que le dio al Bayern Múnich un título más de la Bundesliga.
Harry Kane festeja su gol en la victoria ante el VfB Stuttgart que le dio al Bayern Múnich un título más de la Bundesliga. (KARL-JOSEF HILDENBRAND/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bayern MúnichHarry KaneBundesliga
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.