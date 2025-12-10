Bayern, Barcelona y Atlético remontan en Champions, Liverpool resucita en Milán

El delantero de Barcelona Lamine Yamal pasa en medio de Fares Chaibi y Mario Goetze, del Eintracht Fráncfort, durante el partido en el Camp Nou por la Champions.

París. En una noche de remontadas Bayern Múnich, Barcelona y Atlético superaron un gol en contra para finalmente lograr la victoria, este martes en sus partidos de la antepenúltima jornada de la Champions League, con el Liverpool resucitando en Milán para batir 1-0 al Inter.

Un penal cometido por agarrón de Alessandro Bastoni a Florian Wirtz y convertido por el húngaro Dominik Szoboszlai (88′) decidió un intenso duelo.

El Inter, impecable hasta hace dos semanas, suma su segunda derrota consecutiva, tras haber caído contra el Atlético de Madrid (2-1).

Por su parte, un doblete de cabeza del lateral derecho francés Jule Koundé permitió al Barcelona llevarse (2-1) un partido que había comenzado perdiendo ante el Eintracht Fráncfort, derrota que hubiera comprometido su futuro en la gran competición continental.

En el regreso del himno de la Champions al Camp Nou más de 1.000 días después, la victoria azulgrana tuvo un héroe inesperado. Providencial, en tres minutos (50′ y 53′) el internacional francés cabeceó los centros de Marcus Rashford y Lamine Yamal para firmar el triunfo.

El arquero Joan García, que recupera su mejor versión tras su lesión, se encargó de ponerle el candado al partido y permitir al Barcelona mantener las opciones de terminar en el Top-8.

Tanto Atlético, 3-2 ante el PSV Eindhoven en Países Bajos, como el Marsella, mismo resultado ante el Saint-Gilloise en Bélgica, también empezaron por detrás y remontaron para finalmente imponerse con suspense.

Julián Álvarez (37′), David Hancko (52′) y Alexander Sorloth (56′) marcaron los goles rojiblancos, mientras que por el PSV había abierto el marcador Guus Til (10′) y recortó diferencias Ricardo Pepi (85′).

Sorpresa en la Liga de Campeones, el Atalanta se situó tercero con 13 puntos tras tumbar 2-1 al campeón del mundo, un Chelsea que venía de lograr un brillante triunfo ante el Barcelona (3-0) y que había empezado ganando.

También necesitó levantar un gol, en su caso como local, el Bayern Múnich ante el Sporting de Lisboa después de que Joshua Kimmich (54′) marcara en propia puerta. Rectificaron a su compañero Serge Gnabry (65′), el fenómeno de 17 años Lennart Karl (69′) y el francés Jonathan Tah (77′).

Con 17 años y 290 días, Karl es el jugador más joven en marcar en tres partidos consecutivos de la Champions, ante Brujas, Arsenal y Sporting.

Los bávaros suman 15 puntos de 18 posibles, tras haberse dejado su primera derrota de la temporada en Londres ante el Arsenal, único equipo invicto de la competición, hace dos semanas.