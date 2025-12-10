Puro Deporte

Bayern, Barcelona y Atlético remontan en Champions, Liverpool resucita en Milán

Varios favoritos, como Bayern y Barcelona, tuvieron que remontar en una emocionante jornada de Champions

EscucharEscuchar
Por AFP
El delantero de Barcelona Lamine Yamal pasa en medio de Fares Chaibi y Mario Goetze, del Eintracht Fráncfort, durante el partido en el Camp Nou por la Champions.
El delantero de Barcelona Lamine Yamal pasa en medio de Fares Chaibi y Mario Goetze, del Eintracht Fráncfort, durante el partido en el Camp Nou por la Champions. (LLUIS GENE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Champions LeagueBarcelonaBayern MúnichLiverpool
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.