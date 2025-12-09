¿Qué día, en qué canal y a qué hora ver el duelo de dos ‘depredadores del área’ en Champions League?

El duelo de los goleadores Kylian Mbappé y Erling Haaland, es sin duda el mayor atractivo del compromiso entre Real Madrid y Manchester City, por la sexta fecha de la Champions League.

Son dos verdaderos depredadores del área y en la temporada ya suman, entre ambos, 45 goles, liderando sus respectivos campeonatos y la Champions League.

Kylian Mbappé, del Real Madrid, y Erling Haaland, del Manchester City, se verán las caras este miércoles por la sexta fecha de la Champions, en un duelo que promete vértigo y muchas opciones de gol en ambos marcos.

Los merengues, en Champions, vienen de golear 3-4 al Olympiacos, mientras que el City cayó sorpresivamente 0-2 en casa frente al Bayer Leverkusen.

Otros compromisos atractivos de la jornada son los que protagonizarán este martes: Barcelona vs. Eintracht, Inter vs. Liverpool y PSV vs. Atlético de Madrid.

Para el miércoles, Athletic de Bilbao recibe al vigente campeón París Saint-Germain, Brujas al líder Arsenal y la Juventus al Pafos de Chipre, en lo que será última fecha del 2026 y se reanudará hasta el 20 de enero del 2026.

Recuerde que los partidos de la Champions serán transmitidos en exclusiva en Costa Rica, Centroamérica y México por la cadena internacional ESPN, a través de sus canales ESPN, ESPN 2, ESPN 5 y ESPN 6, además de la aplicación Disney+, que tiene un valor aproximado de ₡8.000.

Jornada de Champions Copiado!