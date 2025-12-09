¿Qué día, en qué canal y a qué hora ver el duelo de dos ‘depredadores del área’ en Champions League?

Son dos verdaderos depredadores del área y en la temporada ya suman, entre ambos, 45 goles, liderando sus respectivos campeonatos y la Champions League.
Kylian Mbappé, del Real Madrid, y Erling Haaland, del Manchester City, se verán las caras este miércoles por la sexta fecha de la Champions, en un duelo que promete vértigo y muchas opciones de gol en ambos marcos.
Los merengues, en Champions, vienen de golear 3-4 al Olympiacos, mientras que el City cayó sorpresivamente 0-2 en casa frente al Bayer Leverkusen.
Otros compromisos atractivos de la jornada son los que protagonizarán este martes: Barcelona vs. Eintracht, Inter vs. Liverpool y PSV vs. Atlético de Madrid.
Para el miércoles, Athletic de Bilbao recibe al vigente campeón París Saint-Germain, Brujas al líder Arsenal y la Juventus al Pafos de Chipre, en lo que será última fecha del 2026 y se reanudará hasta el 20 de enero del 2026.
Recuerde que los partidos de la Champions serán transmitidos en exclusiva en Costa Rica, Centroamérica y México por la cadena internacional ESPN, a través de sus canales ESPN, ESPN 2, ESPN 5 y ESPN 6, además de la aplicación Disney+, que tiene un valor aproximado de ₡8.000.
Jornada de Champions
|Fecha
|Hora
|Partido
|Canal
|9 de diciembre
|2 p.m.
|Barcelona vs. Eintracht
|ESPN
|9 de diciembre
|2 p.m.
|Inter vs. Liverpool
|ESPN 2
|9 de diciembre
|2 p.m.
|PSV vs. Atlético de Madrid
|ESPN 5
|9 de diciembre
|2 p.m.
|Saint-Gilloise vs. Marsella
|ESPN 6
|9 de diciembre
|2 p.m.
|Mónaco vs. Galatasaray
|Disney+
|9 de dicienbre
|2 p.m.
|Tottenham vs. Estrella Roja
|Disney+
|9 de diciembre
|2 p.m.
|Atalanta vs. Chelsea
|Disney+
|10 de diciembre
|11:45 a.m.
|FK Qarabag vs. Ajax
|ESPN
|10 de diciembre
|11:45 a.m.
|Villarreal vs. Copenhague
|ESPN 2
|10 de diciembre
|2 p.m.
|Real Madrid vs. Manchester City
|ESPN
|10 de diciembre
|2 p.m.
|Athletic Club vs. PSG
|ESPN 2
|10 de diciembre
|2 p.m.
|Bayer Leverkusen vs. Newcastle
|ESPN 5
|10 de diciembre
|2 p.m.
|Juventus vs. Pafos
|ESPN 6
|10 de diciembre
|2 p.m.
|Benfica vs. Napoli
|Disney+
|10 de diciembre
|2 p.m.
|Brujas vs. Arsenal
|Disney +
|10 de diciembre
|2 p.m.
|Borussia Dortmund vs. Bodø/Glimt
|Disney+