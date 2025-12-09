Fútbol

¿Qué día, en qué canal y a qué hora ver el duelo de dos ‘depredadores del área’ en Champions League?

El partido entre Real Madrid y Manchester City es sin duda el más atractivo de la última fecha de Champions League del 2025

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Kylian Mbappé vs. Erling Haaland Champions League Real Madrid vs. Manchester City Sexta fecha Champions League 9 de diciembre del 2025 AFP
El duelo de los goleadores Kylian Mbappé y Erling Haaland, es sin duda el mayor atractivo del compromiso entre Real Madrid y Manchester City, por la sexta fecha de la Champions League. (La Nación/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Champions LeagueReal Madrid vs. Manchester CityBarcelona vs. Eintracht
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.