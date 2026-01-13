Basquetbolista de Costa Rica dio el salto a primera división y firmó con el equipo líder en Austria

El equipo austriaco “Oberwart Gunners” oficializó la llegada del costarricense Ian Martínez, quien tras un gran rendimiento en la segunda división de Israel dio el salto a una primera división.
Martínez jugó varios años como base en la NCAA, la liga universitaria estadounidense, con pasos por la Universidad de Utah, la Universidad de Maryland y la Universidad Estatal de Utah fue el destino en su temporada final, con 16,4 puntos, 3,2 rebotes y 2,8 asistencias por partido.
Con invitaciones a entrenamientos con equipos de la NBA como los Cavaliers y los Utah Jazz, Martínez decidió emigrar a Europa, a la segunda división de Israel.
En doce partidos con el Elitzur Yavne, promedió 17,7 puntos, 6,3 rebotes y 3,8 asistencias por juego, números que le bastaron para dar el salto a una primera división europea, con los Oberwart Gunners.
En quince partidos que lleva la temporada, los Gunners llevan el liderato con 24 puntos, y la incorporación de Ian fue descrita como nuevo “base anotador con efecto inmediato” en la página oficial del equipo.