Basquetbolista de Costa Rica dio el salto a primera división y firmó con el equipo líder en Austria

El costarricense Ian Martínez emigró a Austria tras un paso por Israel

Por Isaac Vega
El tico Ian Martínez lució la bandera de Costa Rica en medio de la celebración con sus compañeros de Utah State University. Martínez concretó la canasta de la victoria.
Ian Martínez no fue seleccionado en el Draft de la NBA, lo que lo llevó a emigrar a Europa en busca de mejores oportunidades. (Tomada de Salt Lake Tribune )







Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

