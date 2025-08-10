Basquetbolista Ian Martínez tomará el reto de jugar en un país en guerra

El joven costarricense Ian Martínez, luego de completar su etapa universitaria y no ser escogido en el Draft de la NBA 2025, afrontará su primer reto como basquetbolista profesional al firmar un contrato en Israel.

El club israelí Elitzur Yavne, que forma parte de la Liga Nacional de Israel (segunda división), anunció la incorporación del costarricense de 24 años y 1,92 metros de estatura para la próxima temporada.

“Con mucha emoción, estamos felices de anunciar un nuevo fichaje. Ian Martínez se une a la familia”, publicó el club en sus redes sociales.

El costarricense Ian Martínez, jugó con los Aggies de la Universidad Estatal de Utah, donde se graduó este año. Fotografías: Aggies State, Utah (La Nación/Fotografías: Aggies State, Utah)

En la reseña de la contratación, el Elitzur Yavne describe a Martínez como un atacante natural, con buen tiro, gran potencia y energía. Lo catalogan como un jugador fuerte, capaz de encestar canastas decisivas y mantener una alta concentración en los momentos clave.

El equipo, con sede en la ciudad de Yavne, en el distrito central de Israel, disputa sus partidos en el Shabazi Hall, con capacidad para 600 espectadores.

Ian Martínez tomó el reto de jugar en Israel, nación que se mantiene en guerra desde que el 7 de octubre de 2023, cuando cientos de milicianos de Hamás invadieran Israel y asesinaran a cerca de 1.200 personas, llevándose a unos 250 rehenes.

La operación militar israelí que se inició ese mismo día y que se convertió en una guerra total, que ha devastado la Franja de Gaza, dejando miles de fallecidos.

Aunque Martínez entrenó con el Jazz de Utah y los Cavaliers de Cleveland a principios de junio, con la esperanza de ser observado y recibir una oportunidad en la segunda ronda del Draft, que se llevó a cabo este 26 de junio en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York (sede de los Brooklyn Nets) su nombre finalmente no apareció entre los seleccionados.

En su última temporada con los Aggies de la Universidad Estatal de Utah, en la División I de la NCAA, Ian Martínez fue uno de los jugadores más destacados. Se graduó y fue despedido por los seguidores del equipo como todo un ídolo, tras sus grandes actuaciones.