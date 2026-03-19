Barcelona y Atlético de Madrid se citan en cuartos de Champions; Liverpool evita el desastre

París, Francia. Un miércoles sin sorpresas para bajar el telón de los octavos de final de la Champions League europea: Barcelona y Atlético de Madrid se clasificaron y se enfrentarán en unos cuartos de final a los que el Bayern Munich llegó con una nueva goleada y el Liverpool con una remontada.
El Bayern protagonizará un duelo apasionante en la siguiente ronda ante el Real Madrid y el Liverpool desafiará al vigente campeón, el Paris Saint-Germain.
El otro cruce de cuartos se conocía ya desde el martes y medirá al equipo sensación de esta temporada en Europa e Inglaterra, el Arsenal, con el Sporting de Lisboa.
Los octavos de final tenían un triple pulso entre equipos ingleses y españoles... y en los tres casos el boleto terminó en el bolsillo de los representantes de LaLiga.
El Real Madrid había abierto el camino el martes, al vencer de visita 2-1 al Manchester City tras haberle ganado ya 3-0 en la ida, y este miércoles el Barcelona continuó por esa senda al arrollar 7-2 en casa al Newcastle, con el que había empatado 1-1 en el primer partido, en Inglaterra.
El brasileño Raphinha fue el protagonista de la tarde en el Camp Nou, abriendo (6′) y cerrando (72′) el triunfo, en una jornada donde también marcaron Marc Bernal (18′), Lamine Yamal (45+7′, de penal), Fermín López (52′) y Robert Lewandowski (56′ y 61′).
Es la tercera temporada seguida que el Barça estará en cuartos de la Champions y enfrente tendrá a un Atlético que sueña con saldar este año su deuda histórica, después de ser subcampeón del torneo en tres ocasiones (1974, 2014, 2016) y quedarse en las tres con la miel en los labios.
Después de ganar 5-2 en la ida, el Atlético llegó con un buen colchón al campo del Tottenham, con el que perdió 3-2 en la vuelta.
Pero el punto caliente del día estaba posiblemente en Anfield, donde el Liverpool estaba contra las cuerdas después de perder 1-0 en la ida ante el Galatasaray.
Los goles del húngaro Dominik Szoboszlai (25′), del francés Hugo Ekitiké (52′), del neerlandés Jeremie Frimpong (53′) y del egipcio Mohamed Salah (62′) sirvieron para dar la vuelta a la situación con un 4-0 inobjetable para los Reds.
En Múnich, el partido de vuelta de octavos de final tenía casi sabor a amistoso porque todo estaba visto para sentencia desde el set 6-1 que el Bayern endosó al Atalanta en suelo italiano.
En ese partido no estuvo en el césped Harry Kane y el astro inglés fue el encargado de guiar a los bávaros a una nueva victoria, con un doblete (26′ de penal y 54′), en la victoria 4-1 de la vuelta.