Barcelona y Atlético de Madrid se citan en cuartos de Champions; Liverpool evita el desastre

El delantero brasileño del Barcelona Raphinha celebra junto a Gerard Martín uno de los goles de su equipo ante el Newcastle por la Champions League.

París, Francia. Un miércoles sin sorpresas para bajar el telón de los octavos de final de la Champions League europea: Barcelona y Atlético de Madrid se clasificaron y se enfrentarán en unos cuartos de final a los que el Bayern Munich llegó con una nueva goleada y el Liverpool con una remontada.

El Bayern protagonizará un duelo apasionante en la siguiente ronda ante el Real Madrid y el Liverpool desafiará al vigente campeón, el Paris Saint-Germain.

El otro cruce de cuartos se conocía ya desde el martes y medirá al equipo sensación de esta temporada en Europa e Inglaterra, el Arsenal, con el Sporting de Lisboa.

Los octavos de final tenían un triple pulso entre equipos ingleses y españoles... y en los tres casos el boleto terminó en el bolsillo de los representantes de LaLiga.

El Real Madrid había abierto el camino el martes, al vencer de visita 2-1 al Manchester City tras haberle ganado ya 3-0 en la ida, y este miércoles el Barcelona continuó por esa senda al arrollar 7-2 en casa al Newcastle, con el que había empatado 1-1 en el primer partido, en Inglaterra.

El brasileño Raphinha fue el protagonista de la tarde en el Camp Nou, abriendo (6′) y cerrando (72′) el triunfo, en una jornada donde también marcaron Marc Bernal (18′), Lamine Yamal (45+7′, de penal), Fermín López (52′) y Robert Lewandowski (56′ y 61′).

Es la tercera temporada seguida que el Barça estará en cuartos de la Champions y enfrente tendrá a un Atlético que sueña con saldar este año su deuda histórica, después de ser subcampeón del torneo en tres ocasiones (1974, 2014, 2016) y quedarse en las tres con la miel en los labios.

Después de ganar 5-2 en la ida, el Atlético llegó con un buen colchón al campo del Tottenham, con el que perdió 3-2 en la vuelta.

Pero el punto caliente del día estaba posiblemente en Anfield, donde el Liverpool estaba contra las cuerdas después de perder 1-0 en la ida ante el Galatasaray.

Los goles del húngaro Dominik Szoboszlai (25′), del francés Hugo Ekitiké (52′), del neerlandés Jeremie Frimpong (53′) y del egipcio Mohamed Salah (62′) sirvieron para dar la vuelta a la situación con un 4-0 inobjetable para los Reds.

En Múnich, el partido de vuelta de octavos de final tenía casi sabor a amistoso porque todo estaba visto para sentencia desde el set 6-1 que el Bayern endosó al Atalanta en suelo italiano.

En ese partido no estuvo en el césped Harry Kane y el astro inglés fue el encargado de guiar a los bávaros a una nueva victoria, con un doblete (26′ de penal y 54′), en la victoria 4-1 de la vuelta.