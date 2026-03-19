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Barcelona y Atlético de Madrid se citan en cuartos de Champions; Liverpool evita el desastre

Los octavos de final de la Champions League terminaron sin sorpresas y con un Barcelona arrollador

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Por AFP
El delantero brasileño del Barcelona, Raphinha, celebra en uno de los goles de su equipo ante el Tottenham por la Champions League.
El delantero brasileño del Barcelona Raphinha celebra junto a Gerard Martín uno de los goles de su equipo ante el Newcastle por la Champions League. (LLUIS GENE/AFP)







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