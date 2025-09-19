Balón de Oro 2025: últimas horas para conocer a los ganadores, la fecha y la lista completa de nominados

La entrega del Balón de Oro 2025 se realizará el próximo 22 de setiembre en el Théâtre du Châtelet de París, Francia. Se podrá ver en vivo desde Estados Unidos por medio de la cadena CBS, de acuerdo con la plataforma DAZN.
Lista completa de nominados al Balón de Oro 2025
Un total de 30 jugadores fueron seleccionados como candidatos al premio en la categoría masculina.
- Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)
- Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)
- Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter)
- Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)
- Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting CP/Arsenal)
- Erling Haaland (Noruega, Manchester City)
- Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Inglaterra, Bayern)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)
- Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
- Lautaro Martínez (Argentina, Inter)
- Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
- Scott McTominay (Escocia, Napoli)
- Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)
- João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)
- Michael Olise (Francia, Bayern)
- Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
- Pedri (España, Barcelona)
- Raphinha (Brasil, Barcelona)
- Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)
- Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)
- Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)
- Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)
- Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)
- Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)
- Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen/Liverpool)
- Lamine Yamal (España, Barcelona)
Nominadas en la categoría femenina
En la rama femenina, Aitana Bonmatí parte como la gran favorita, tras haber ganado el galardón en 2024. No obstante, otras figuras también destacan:
- Sandy Baltimore (Francia, Chelsea)
- Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)
- Aitana Bonmatí (España, Barcelona)
- Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
- Klara Bühl (Alemania, Bayern)
- Mariona Caldentey (España, Arsenal)
- Sofia Cantore (Italia, Juventus/Washington Spirit)
- Steph Catley (Australia, Arsenal)
- Temwa Chawinga (Malaui, Kansas City)
- Melchie Dumornay (Haití, OL Lyonnes)
- Emily Fox (Estados Unidos, Arsenal)
- Cristiana Girelli (Italia, Juventus)
- Esther González (España, Gotham FC)
- Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)
- Patri Guijarro (España, Barcelona)
- Amanda Gutierres (Brasil, Palmeiras)
- Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
- Pernille Harder (Dinamarca, Bayern)
- Lindsey Heaps (Estados Unidos, OL Lyonnes)
- Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)
- Frida Leonhardsen Maanum (Noruega, Arsenal)
- Marta (Brasil, Orlando Pride)
- Clara Mateo (Francia, Paris FC)
- Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)
- Clàudia Pina (España, Barcelona)
- Alexia Putellas (España, Barcelona)
- Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
- Johanna Rytting Kaneryd (Suecia, Chelsea)
- Caroline Weir (Escocia, Real Madrid)
- Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)
Messi y Cristiano: fuera de la contienda
Lionel Messi, con ocho Balones de Oro, y Cristiano Ronaldo, con cinco, dominaron la premiación durante más de una década.
Palmarés histórico:
- Messi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023
- Cristiano: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017
Qué es el Balón de Oro
El Balón de Oro es un reconocimiento individual que entrega anualmente la revista France Football al mejor jugador del año.
