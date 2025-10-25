Azulejos golpean a los Dodgers en el arranque de la Serie Mundial

Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, festeja mientras Shohei Ohtani de los Dodgers sale del campo en el Rogers Centre, como parte del inicio de la Serie Mundial del Béisbol.

Con un Grand Slam de Addison Barger, los Azulejos de Toronto arrollaron este viernes a los Dodgers de Los Angeles por 11 a 4 en su regreso a una Serie Mundial luego de 32 años de ausencia.

Los Azulejos comenzaron 2 a 0 abajo ante los vigentes campeones del béisbol de Grandes Ligas, que venían arrasando en estos playoffs, pero dieron vuelta el marcador con una explosiva sexta entrada de nueve carreras.

Barger y el mexicano Alejandro Kirk conectaron jonrones de cuatro y dos carreras para que el equipo canadiense se adelante 1-0 en esta serie al mejor de siete partidos.

Fue un sexto episodio de locura, donde los canadienses sacaron toda su potencia hasta conseguir seis un rally de nueve carreras que terminó definiendo el compromiso.

Los Dodgers se quedaron sin respuestas y solo veían cómo iba entrando una carrera tras otra.

Los angelinos descontaron dos carreras en la sétima entrada, gracias a un jonrón de la super estrella Shohei Ohtani, pero ya la diferencia era mucha como para desafiar el dominio de los Azulejos.

El lanzador Eric Lauer ponchó a Mookie Betts en la última entrada y así los Azulejos se dejaron el primer episodio de la serie.

El segundo duelo se disputará este sábado 25 de octubre a las 6 p. m. hora de Costa Rica en el mismo recinto, el Rogers Centre de Toronto.

Esta Serie Mundial pone frente a frente al equipo con la mejor ofensiva de la temporada, los Azulejos, contra la novena que ostenta una aguerrida defensiva, los Dodgers. Esta vez, sin embargo, el equipo de Los Ángeles no pudo hacer valer los pronósticos y deberá remar contra corriente el resto de la serie.

El clásico de otoño se trasladará a California el lunes, para el tercer partido. Los Dodgers defienden su corona, que obtuvieron el año pasado ante los Yanquis de Nueva York.