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Avión de la Selección de Uruguay sufre contratiempo cuando iba hacia primer juego de la Celeste en el Mundial

La Selección de Uruguay tiene que desplazarse de Cancún a Miami para su debut en el Mundial 2026

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Por AFP
La Selección de Uruguay hará su desplazamiento a Miami en un charter, cuando las condiciones lo permitan.
La Selección de Uruguay hará su desplazamiento a Miami en un charter, cuando las condiciones lo permitan. (El País de Uruguay/El País de Uruguay)







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