Austria derrota a Jordania en el cierre de la jornada del Mundial

Konrad Laimer, de Austria (20), disputa el balón con el jordano Abdallah Nasib, en este partido del Mundial 2026 disputado en la bahía de San Francisco.

San Francisco, Estados Unidos. La selección de Austria derrotó por 3-1 a la debutante Jordania en el último partido de la jornada del Mundial 2026, este martes en Santa Clara, muy cerca de San Francisco, California.

Los europeos se impusieron con tantos de Romano Schmid (20′), un autogol de Yazan Al-Arab (76′) y otro de penal convertido por el veterano Marko Arnautovic (90+12′), en lo que fue prácticamente la última jugada del partido, revisada en el VAR. Por los jordanos descontó Ali Olwan (50′), quien se convierte en el primer anotador de ese país en una Copa del Mundo.

En el otro partido de este grupo J, la campeona defensora Argentina dio una exhibición a nombre de Lionel Messi para derrotar 3-0 a Argelia.

En la siguiente fecha, argentinos y austriacos se medirán por el liderato, mientras que jordanos y argelinos buscarán no quedarse rezagados en la lucha por un boleto a la siguiente fase. Ambos partidos se disputarán el lunes 22 de junio.