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Austria derrota a Jordania en el cierre de la jornada del Mundial

Los austriacos obtuvieron una clara victoria y arruinaron el debut de Jordania en un Mundial

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Por AFP
Konrad Laimer, de Austria (20), disputa el balón con el jordano Abdallah Nasib, en este partido del Mundial 2026 disputado en la bahía de San Francisco.
Konrad Laimer, de Austria (20), disputa el balón con el jordano Abdallah Nasib, en este partido del Mundial 2026 disputado en la bahía de San Francisco. (TAYFUN COSKUN/Anadolu via AFP)







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