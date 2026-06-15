Argentina vs. Argelia: Hora y canal para ver a la Albiceleste en el Mundial 2026

La Selección de Argentina inicia la defensa de su título en el Mundial 2026 y este camino lo inicia contra Argelia, en un partido correspondiente al grupo J, en el Estadio de Kansas City. El juego empezará a las 7 p. m. (hora de Costa Rica).

El actual campeón del mundo comienza con el reto histórico de romper una maldición que dura más de seis décadas, en su propósito de ser bicampeón.

Argentina tiene la fe puesta en Lionel Messi, quien a sus casi 39 años afronta su sexta cita mundialista con el único objetivo de revalidar el título, una hazaña que ningún país logra desde el bicampeonato de Brasil en 1958 y 1962.

Desde su primera aparición en 2006, el universo futbolístico de la Albiceleste ha girado en torno al “Diez”, quien ahora juega liberado de presiones tras haber alzado la copa en Catar 2022.

Para la actual estrella del Inter Miami, este torneo en tierras norteamericanas es un premio inesperado que decidió no perderse, liderando al equipo.

Su seleccionador, Lionel Scaloni, confirmó su titularidad en rueda de prensa destacando que, aunque las condiciones cambien, la presencia de Messi sigue siendo fundamental y se le ve en plena forma.

A pesar de su vigencia en la MLS, donde acumula un impresionante registro de 62 goles en 67 partidos, el estado físico del astro sigue siendo la gran incógnita. Aunque ya no despliega la velocidad de sus años en el Barcelona, su inteligencia táctica y su letalidad a balón parado lo mantienen como una amenaza constante; armas con las que buscará acechar el récord de 16 goles mundialistas que aún ostenta el alemán Miroslav Klose, del cual se encuentra a solo tres tantos.

Argentina y Argelia protagonizarán un partido muy atractivo este martes en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)

Sin embargo, para reescribir la historia, Messi necesitará el respaldo de un bloque sólido y acostumbrado a ganar bajo la dirección de Scaloni, artífice también de los éxitos en las Copas América de 2021 y 2024.

Para este estreno, el técnico ha tenido que lidiar con varios dolores de cabeza en la preparación, destacando la baja por lesión del lateral izquierdo Nicolás Tagliafico. Además, aunque Julián Álvarez ya está recuperado de sus molestias en el tobillo, el cuerpo técnico podría reservarlo y apostar por Lautaro Martínez como acompañante ofensivo de Messi.

El resto del once titular se perfilaría con Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en la banda derecha, Cristian Romero y Nicolás Otamendi en la zaga, y un mediocampo compuesto por Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada.

Lionel Messi anota de penal en el partido amistoso de Argentina ante Islandia, previo al Mundial 2026. (TODD KIRKLAND/Getty Images via AFP)

Argelia representa el primer escollo dentro de un Grupo J que completan Austria y Jordania, rivales a los que Argentina se medirá más adelante en Dallas.

La Albiceleste no quiere excesos de confianza y mantiene fresca la lección de Catar, donde el tropiezo inicial ante Arabia Saudita complicó su pase en la fase de grupos. Las alarmas también se han encendido tras los recientes batacazos del torneo, como los empates de Marruecos ante Brasil y de Cabo Verde frente a España.

Al respecto, Scaloni advirtió que Argelia es un rival de cuidado, con grandes jugadores y un esquema similar al marroquí, insistiendo en que estos resultados demuestran que ya no existen rivales fáciles en el fútbol actual.

En la misma línea, el veterano defensor Nicolás Otamendi enfatizó la necesidad de afrontar la competición con máxima humildad y trabajo. Por su parte, el conjunto norteafricano llega motivado tras vencer recientemente a Países Bajos y cuenta en sus filas con figuras de renombre.

Entre ellos destaca el guardameta Luca Zidane, nacido en Marsella e hijo del histórico Zinedine Zidane, quien defenderá la portería del país de sus abuelos en el regreso de Argelia a la Copa del Mundo, compartiendo el protagonismo con el experimentado extremo Riyad Mahrez.

¿Cómo ver el partido Argentina vs. Argelia? Copiado!

El partido entre Argentina y Argelia solo verá a través de Fox+. Además, puede sintonizarlo en Teletica Radio (91.5 FM).

¿Cómo se encuentra Fox y Fox+ en cable? Copiado!

Tigo

Fox: canal 9 en Digital HD y TV Digital.

Fox+: canal 10 en Digital HD y TV Digital.

Telecable

Fox: canal 219.

Fox+: canal 220.

Requiere el paquete digital.

Coopelesca

Fox: canal 9 en todos los planes.

Fox+: canal 40 para quienes adquieran el paquete mundialista.

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Fox: canal 61 en cable satelital y fibra óptica.

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Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

Kölbi

Fox: canal 513 en KaTV y 1400 en TV Digital.

Fox+: canal 515 en KaTV y 943 en TV Digital.

Metrocom

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Fox+: canal 87 en Digital y 411 en Plus.

Vocex

Cuenta con la aplicación TV-X by Vocex que se descarga directamente en los Smart TV o bien en dispositivos Smart como Fire TV, Apple TV, Roku, Chromecast o en Android. Cuenta con el canal Fox en el 301 y con Fox+ en el 303.

Teki

Fox: canal 26 en análogo y 400 en digital.

Fox+: canal 23 en análogo y 399 en digital.

En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta.