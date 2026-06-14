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Australia da una cátedra de eficiencia para derrotar a Turquía en el Mundial

Australia llegó poco pero supo sacar provecho de su escaso juego ofensivo para dejar a Turquía con las manos vacías en este duelo del Mundial 2026

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Por AFP
Ferdi Kadioglu, de Turquía, en acción ante Jacob Italiano, de Australia, en el partido disputado en Vancouver por el Mundial 2026.
Ferdi Kadioglu, de Turquía, en acción ante Jacob Italiano, de Australia, en el partido disputado en Vancouver por el Mundial 2026. (ERCIN ERTURK/Anadolu via AFP)







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