Australia da una cátedra de eficiencia para derrotar a Turquía en el Mundial

Ferdi Kadioglu, de Turquía, en acción ante Jacob Italiano, de Australia, en el partido disputado en Vancouver por el Mundial 2026.

Vancouver, Canadá. La selección de Australia derrotó por 2-0 a Turquía en partido del Grupo D del Mundial de Norteamérica, este sábado en el Estadio de Vancouver, en Canadá.

Con dos zarpazos, uno en cada periodo, de Nestory Irankunda (27′) y Connor Metcalfe (75′), los Socceroos acabaron con la resistencia del equipo dirigido por el italiano Vincenzo Montella y liderado en la cancha por la joven estrella del Real Madrid Arda Güler.

Turquía llevó el peso ofensivo casi todo el tiempo, pero los australianos dieron una cátedra de contragolpe y eficiencia, al capitalizar sus escasas llegadas.

En el otro partido de este grupo, Estados Unidos vapuleó 4-1 a Paraguay el viernes.

La próxima jornada estos serán los partidos: Estados Unidos-Australia y Turquía-Paraguay, ambos el viernes 19 de junio.