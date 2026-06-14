Alemania vs. Curazao: Solo habrá una manera de ver el debut de una favorita al título en el Mundial 2026

Alemania y Curazo se estrenan este domingo en el Mundial 2026.

Alemania juega contra Curazao en el partido que abre la jornada de este domingo 14 de junio en el Mundial 2026. El encuentro será a las 11 a. m. (hora de Costa Rica) y solo habrá una manera de verlo.

Este duelo correspondiente al grupo E será en el Estadio de Houston y en territorio nacional solo podrá verse por la señal de Fox+.

Además, recuerde que Teletica Radio (91.5 FM) tiene los derechos de toda la Copa del Mundo.

La previa del partido Alemania vs. Curazao Copiado!

Alemania, dirigida por Julian Nagelsmann, aterriza en el torneo en un gran estado de forma gracias a sus recientes triunfos en amistosos y partidos oficiales. Con un bloque defensivo cada vez más sólido y un ataque de fantasía liderado por Musiala, Wirtz, Havertz y Sané, el gigante europeo es un claro candidato al título que busca redimirse tras los fracasos de las últimas citas mundialistas.

Por su parte, la cenicienta del grupo, Curazao, hace su debut histórico en una Copa del Mundo tras liderar con autoridad su zona en la Concacaf.

Bajo la experimentada tutela de Dick Advocaat, el conjunto caribeño cuenta con futbolistas que militan en Europa y derrocha ilusión, aunque son conscientes de la enorme distancia jerárquica que tendrán que recortar en la cancha.

¿Cómo se encuentra Fox y Fox+ en cable? Copiado!

Tigo

Fox: canal 9 en Digital HD y TV Digital.

Fox+: canal 10 en Digital HD y TV Digital.

Telecable

Fox: canal 219.

Fox+: canal 220.

Requiere el paquete digital.

Coopelesca

Fox: canal 9 en todos los planes.

Fox+: canal 40 para quienes adquieran el paquete mundialista.

Claro

Fox: canal 61 en cable satelital y fibra óptica.

Fox+: canal 62 en cable satelital.

Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

Kölbi

Fox: canal 513 en KaTV y 1400 en TV Digital.

Fox+: canal 515 en KaTV y 943 en TV Digital.

Metrocom

Fox: canal 73 en Digital y 401 en Plus.

Fox+: canal 87 en Digital y 411 en Plus.

Teki

Fox: canal 26 en Análogo y 400 en Digital.

Fox+: canal 23 en Análogo y 399 en Digital.

En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta.