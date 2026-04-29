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Atlético y Arsenal dejan todo en el aire en su semifinal de Champions

Un empate en la ida deja abierta la serie entre Atlético de Madrid y Arsenal inglés por la Champions

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Por AFP
El delantero argentino del Atlético de Madrid Julian Álvarez anota de penal ante el Arsenal por las semifinales de la Champions.
El delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez anota de penal ante el Arsenal por las semifinales de la Champions. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)







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