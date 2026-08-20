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Atlético Mineiro y el Montevideo City a cuartos de la Sudamericana; River sale vivo de Bogotá

La Copa Sudamericana vivió emocionantes definiciones mientras los sobrevivientes van llegando a los cuartos de final

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Por AFP
El volante de Independiente de Santa Fe Jhojan Torres (izq.) disputa el balón con Fausto Vera, del River Plate, durante el partido por la Copa Sudamericana en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín' de Bogotá.
El volante de Independiente de Santa Fe Jhojan Torres (izq.) disputa el balón con Fausto Vera, del River Plate, durante el partido por la Copa Sudamericana en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín' de Bogotá. (LUIS ACOSTA/AFP)







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