Atlético Mineiro y el Montevideo City a cuartos de la Sudamericana; River sale vivo de Bogotá

El volante de Independiente de Santa Fe Jhojan Torres (izq.) disputa el balón con Fausto Vera, del River Plate, durante el partido por la Copa Sudamericana en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín' de Bogotá.

Montevideo, Uruguay. El sorprendente Montevideo City Torque y el poderoso Atlético Mineiro avanzaron el miércoles a cuartos de final de la Copa Sudamericana, mientras que River Plate salió indemne de Bogotá y definirá su futuro en Buenos Aires.

El equipo uruguayo, propiedad del City Group, dejó por el camino a Tigre, mientras que el Galo hizo lo propio con el Red Bull Bragantino.

City Torque sigue sorprendiendo

Montevideo City Torque, que en la fase de grupos había ganado una zona en la que estaba el Gremio de Porto Alegre, Deportivo Riestra de Argentina y Palestino de Chile, volvió a sorprender el miércoles al eliminar a otro equipo argentino, Tigre.

El Ciudadano ya había encaminado la llave la semana pasada al ganar 1-0 en Victoria, provincia de Buenos Aires, y este miércoles volvió a quedarse con el triunfo, esta vez por 2-1.

De esta manera, el City Torque se convirtió en el primer equipo uruguayo fuera de Peñarol y Nacional, los grandes de este país, en llegar a cuartos de final de un torneo de Conmebol desde 2015, cuando Defensor Sporting alcanzó la misma instancia.

Ahora se enfrentará seguramente al Cienciano, salvo que el Botafogo obre el milagro el jueves y levante la derrota 6-1 sufrida en la ida en Cusco.

River salva un punto

River Plate logró rescatar un empate sin goles en Bogotá frente al Independiente Santa Fe, que mereció mejor suerte pero falló en la definición.

Este encuentro debió disputarse el miércoles pasado, pero fue aplazado por la Conmebol por el terremoto en Colombia del 10 de agosto, que dejó más de 300 fallecidos.

“Sentimos la altura en el partido de hoy. Es un buen punto para nosotros para irnos a casa. River jugó como pudo, esa es la realidad. Hay 2.600 metros acá y eso nos cuesta”, se sinceró el entrenador del Millonario, Eduardo Coudet.

La serie se resolverá el próximo miércoles en el estadio Monumental, en Buenos Aires.

Tomás Cuello, héroe del Galo

Con un gol en los descuentos, el Atlético Mineiro logró una sufrida clasificación a cuartos de final ante el Red Bull Bragantino, con el que empató 2-2.

El argentino Tomás Cuello a los 90+3 minutos le dio el agónico empate 2-2 al Galo en su estadio, el Arena MRV, en Belo Horizonte. El propio Cuello había anotado el tanto del triunfo 1-0 en la ida, la semana pasada.

Eric abrió la cuenta para Bragantino a los 45+8′ y Maycon igualó a los 52′. Eduardo Sasha volvió a adelantar a la visita a los 81′ y cuando parecía que la serie iba a penales, apareció Cuello y le dio el pase a cuartos al Mineiro.

Atlético Mineiro espera por el vencedor de la llave entre el Santos de Neymar y el Macará, que se define el jueves en Ambato (Ecuador).

El Santos sube a los 2.600 m de altitud de la ciudad ecuatoriana de Ambato, donde lo espera el Macará, con la exigua victoria 2-1 de la ida gracias a Neymar, autor de dos asistencias.

Pero tanto Neymar como Gabigol, que anotó un gol en la ida, serán baja ante los ecuatorianos por decisión de su entrenador, Cuca, que por la delicada situación del Peixe en el Brasileirao decidió priorizar el torneo nacional.

El Santos está dos puntos encima de los puestos de descenso y recibe el domingo al Mirassol, precisamente el primer equipo en dicha zona.

Este jueves el Olimpia será local en Asunción contra el Vasco da Gama, otro equipo que pelea por no perder la categoría en la liga brasileña.

El Decano paraguayo se trajo una igualdad sin goles de Rio de Janeiro.

Botafogo, por el milagro

También el jueves, Botafogo recibirá al Cienciano en Rio de Janeiro en busca de un milagro.

El conjunto peruano goleó al Fogao por 6-1 en la ida, en los 3.400 m de Cusco, en la mayor derrota sufrida por un equipo brasileño en un torneo de la Conmebol.

Esa humillante goleada llevó a que el Botafogo cesara este martes al DT portugués Franclim Carvalho tras cuatro meses en el cargo, que será reemplazado interinamente el actual técnico de su equipo Sub-20, Rodrigo Bellao.

Boca-Sao Paulo: duelo de gigantes en cuartos

El martes, dos gigantes del continente, Boca Juniors y el Sao Paulo, se citaron en cuartos de final, que se disputarán en setiembre.

El Xeneize, bicampeón de la Sudamericana (2004 y 2005), goleó en Asunción al local Deportivo Recoleta por 4-0, en un partido en el que debutó en sus filas el atacante ecuatoriano Enner Valencia.

El Sao Paulo, ganador del torneo en 2012, venció 3-1 al Bolívar, al que le había sacado un empate 1-1 en la ida en los 3.600 m de altitud de La Paz.