Puro Deporte

Lanús se proclama campeón de la Copa Sudamericana en una dramática final

El equipo argentino de Lanús ganó por segunda ocasión la Copa Sudamericana en su historia

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Lanus, campeón Copa Sudamericana Edición 2025 Derrotó al Atlético Mineiro 5-4 en penales 22 de noviembre de 2025 Fotografías: Lanus
El argentino Carlos Izquierdoz se impone en las alturas al brasileño Hulk. Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana en los penales. (La Nación/Fotografías: Lanus)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LanusCampeón de la Copa Sudamericana 2025Atlético Mineiro
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.