Lanús se proclama campeón de la Copa Sudamericana en una dramática final

El argentino Carlos Izquierdoz se impone en las alturas al brasileño Hulk. Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana en los penales.

Con una gran actuación del arquero Nahuel Ezequiel Losada, el Club Atlético Lanús de Argentina se proclamó campeón de la Copa Conmebol Sudamericana 2025, al derrotar 5-4 en penales al Atlético Mineiro de Brasil.

En un compromiso que se extendió hasta el alargue y los penales en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, tras igualar 0-0 en los 90 minutos, el club “Granate” se proclamó por segunda ocasión en su historia, ganador del cetro, del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica, y además se clasificó a la Copa Libertadores 2026.

Mientras tanto, el Atlético Mineiro del brasileño Hulk y compañía perdió su segunda final en el Cono Sur de forma consecutiva, pues el año anterior cayó en la Copa Libertadores ante el también brasileño Botafogo.

Nahuel Ezequiel Losada, de 32 años, fue figura al detener los lanzamientos de Hulk, Vitor y Biel, para mantener a su equipo en la pelea hasta el final y coronarse campeón.

“Es una emoción muy grande. Me costó mucho estar en este momento, volver a ser protagonista. Me siento inmensamente feliz porque había personas que no creían, pero aquí estamos siendo campeones”, comentó Losada tras proclamarse campeón.

El guardameta fue protagonista al ser decisivo en el tiempo reglamentario, repeliendo las opciones de los brasileños, que dominaron el compromiso y contaron con las mejores oportunidades de marcar y tomar la ventaja, pero Losada evitó la caída a toda costa.

“Las oportunidades no se me daban, no tenía suerte donde llegaba. Por eso este es un momento muy especial. Agradezco a aquellas personas que me formaron como guardameta. Fue una final muy dura, Mineiro siempre fue al frente con mucho peligro, pero fuimos mejores, logramos contenerlos y nos dejamos el campeonato”, recalcó Losada.