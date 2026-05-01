Atleta canadiense medallista olímpica y estrella de Only Fans, suspendida por dopaje

La canadiense Alysha Newman compite aquí en el salto con pértiga de la Liga Diamante de Bruselas, en setiembre de 2024.

La garrochista canadiense Alysha Newman, medallista olímpica de bronce en París 2024, fue suspendida durante 20 meses por incumplir el reglamento antidopaje al faltar a tres controles, anunció el viernes la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).

“La AIU ha sancionado a Alysha Newman (Canadá) con 20 meses de suspensión a partir del 3 de diciembre de 2025 por faltas de localización”, anunció la instancia en un mensaje en X.

Esta decisión supone también la anulación de todos sus resultados “desde el 23 de agosto de 2025”, precisó la AIU.

La atleta canadiense de 31 años había sido suspendida provisionalmente el 3 de febrero por tres faltas de localización en un período de 12 meses: el 27 de febrero de 2025 y el 17 y el 23 de agosto del mismo año.

Newman no ha competido desde la reunión de la Liga Diamante en Rabat, en mayo pasado.

La canadiense abrió un canal en Only Fans desde el año 2021, según explicó en su momento, para ganar dinero adicional y obtener independencia. “Es como tener patrocinadores realmente buenos”, afirmó en una entrevista con el medio de su país CBC en 2025.

Para los atletas, es obligatorio acudir a los controles antidopaje en cualquier momento del año, así sea que no estén en competencia.