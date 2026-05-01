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Atleta canadiense medallista olímpica y estrella de Only Fans, suspendida por dopaje

Alysha Newman, medalla de bronce en salto con garrocha de París 2024, faltó a varios controles antidopaje

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Por AFP y Esteban Valverde
La canadiense Alysha Newman compite aquí en el salto con pértiga de la Liga de Diamante de Bruselas, en setiembre de 2024.
La canadiense Alysha Newman compite aquí en el salto con pértiga de la Liga Diamante de Bruselas, en setiembre de 2024. (NICOLAS TUCAT/AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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