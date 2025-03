Asistente de José Giacone destapa la verdad sobre un extranjero que no despega en Saprissa

Su llegada al Deportivo Saprissa generó gran expectativa por ser extranjero, pero la realidad es que apenas ha jugado 211 minutos con los morados.

En el último partido de los tibaseños, el domingo anterior contra Cartaginés, no fue tomado en cuenta, y frente a Sporting solo tuvo 14 minutos en la cancha.

Se trata del argentino Nicolás Delgadillo, quien no ha convencido a los aficionados del equipo. A su favor, se debe considerar que tanto él como el español Sabin Merino no jugaron en las primeras seis fechas del torneo porque el club no logró tramitarles a tiempo los permisos de trabajo.

LEA MÁS: Estos son los candidatos para sustituir a José Giacone en Saprissa

Sin embargo, ya en cancha, ambos —pero sobre todo Delgadillo— han aportado poco.

Diego Giacone, asistente y hermano de José Giacone, extécnico de Saprissa, le reveló a La Nación, por qué Delgadillo tuvo poca participación como titular o suplente.

“Un jugador debe tener adaptación, y vimos que a Nicolás (Delgadillo) le faltaba trabajo en la parte táctica. La intención era trabajarlo, porque entendíamos que podía dar réditos”, aseguró Diego.

Giacone añadió que tanto el argentino como el español contaron con el visto bueno del cuerpo técnico para ser contratados por Saprissa.

“Sergio (Gila) ha sido muy respetuoso y nos consultó sobre los refuerzos. Para mí, en algún momento, estos jugadores van a explotar. Lo de Sabin fue una desgracia porque, para nosotros, venía haciendo las cosas bien, pero se lesionó. Es difícil decir si funcionó o no a lo largo de nuestra estancia. Son jugadores a quienes íbamos a dedicar el tiempo apropiado para que, en poco periodo, lleguen a ser lo que han sido en algún momento. Esa era nuestra fe”, señaló Giacone.

Al igual que su hermano José cuando le preguntaron por ambos futbolistas, Diego manifestó que es muy difícil que un extranjero llene las expectativas en su primer partido.

“Eso es lo que los aficionados pretenden, que la rompan de una vez, pero nosotros, como cuerpo técnico, sabemos que siempre van a necesitar un tiempo de adaptación”, opinó Diego Giacone.

El asistente insistió en que Nicolás Delgadillo necesitaba trabajo y puesta a punto, lo que pretendían hacer día a día. Sin embargo, tanto él como su hermano debieron dar un paso al costado y salir del club.

“Esperemos que el próximo cuerpo técnico le pueda dar minutos y que, al final, todo el mundo diga que Delgadillo fue una buena contratación”, dijo Diego Giacone.

Nicolás Delgadillo cuando fue presentado como refuerzo del Deportivo Saprissa. Junto a él, Sergio Gila, gerente deportivo del club. (Rafael Pacheco Granados)

Antes de debutar con el equipo, hace casi un mes, Delgadillo le dijo a La Nación que estaba apenas al 50% de sus condiciones.

“Estoy a un 50% de mis condiciones. Venía de vacaciones y recién estoy retomando”, indicó Nicolás Delgadillo, quien llegó a Saprissa tras una temporada complicada en su país natal, donde jugó en la segunda división con Colón.

“Reconozco que me fue mal en el último torneo en Argentina. Estuve en un club grande que necesitaba ascender y no se logró el objetivo. A todos nos fue mal, pero yo lo di todo”, confesó.

También habló de la dura exigencia del fútbol argentino: “Podés jugar bien un partido y, aun así, todo está mal. El fútbol de Argentina castiga bastante, sobre todo en redes sociales”.

Por ahora, Delgadillo no ha podido mostrarse en Saprissa. Según Diego Giacone, le falta trabajo táctico.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.