Estos son los candidatos para sustituir a José Giacone en Saprissa

El Deportivo Saprissa hizo oficial la salida de José Giacone como técnico del equipo y, de inmediato, la pregunta de los aficionados es quién llegará en su lugar.

“La institución anunciará oportunamente el nombramiento de su sustituto, quien será el encargado de liderar al equipo en esta nueva etapa”, destacó Saprissa en un comunicado al dar a conocer la salida de Giacone.

Los dirigentes morados pusieron sobre la mesa los nombres de Minor Díaz, Horacio Esquivel y Douglas Sequeira. Los tres estuvieron bajo análisis, pero luego acordaron buscar a un timonel que haya tenido pasado saprissista.

Ahí fue cuando surgieron los dos candidatos que manejan en este momento: Hernán Medford, quien se encuentra en Guatemala dirigiendo al Marquense, y Paulo César Wanchope, asistente de Miguel Herrera en la Selección Nacional.

La Nación conoce que ambos recibieron llamadas de los saprissistas. Incluso, Paulo tendría el aval de la Federación Costarricense de Fútbol para unirse a Saprissa, pero debe renunciar a su cargo como asistente. En la Fedefútbol no lo prestarían ni permitirían que comparta funciones como timonel morado y asistente de Herrera.

Medford tiene contrato con Marquense hasta el final de la temporada y debe llegar a un finiquito para vincularse al conjunto tibaseño.

“Algún día volveré. Salí de Saprissa y seguí ganando cosas. El fútbol no es de milagros ni de suerte, el fútbol es capacidad, y la capacidad la he tenido para lograr todo lo que he conseguido”, dijo Hernán Medford a Tigo Sports a inicios del mes pasado.

📝 El Deportivo Saprissa informa que José Giacone y su cuerpo técnico no continuarán al frente del equipo. La institución agradece profundamente su compromiso y dedicación durante este tiempo en la dirección técnica, y le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos.… pic.twitter.com/qpsDnWt0Nc — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) March 3, 2025

Medford dirigió hace 19 años a Saprissa, con el que logró dos cetros en las temporadas oficiales del 2003-2004 y 2005-2006. Además, con los tibaseños obtuvo un cetro de la Copa Uncaf (2003), otro de la Liga de la Concacaf (2005) y un histórico tercer lugar para figurar en el podio del Mundial de Clubes de la FIFA en Japón (2005).

Hernán Medford es el candidato más fuerte que maneja la dirigencia del Deportivo Saprissa para asumir la dirección técnica del equipo. (Rafael Pacheco Granados)

