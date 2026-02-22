Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026 en el fútbol femenino de Costa Rica: ¿Le sorprende?

Lixy Rodríguez y Fabiola Villalobos jugaron en el triunfo de Liga Deportiva Alajuelense contra Herediano.

¿Qué tienen en común Sporting y Liga Deportiva Alajuelense en el fútbol femenino? Tanto las albinegras como las nonacampeonas nacionales de la Liga coleccionan tres victorias en igual número de partidos.

Eso hace que Sporting y la Liga compartan el liderato en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina.

La tercera fecha empezó con el triunfo de Saprissa FF por 4-1 ante Dimas Escazú.

En ese juego, los goles de las moradas fueron de Yerling Ovares (doblete), Kyoka Koshijima y Jimena Jiménez; mientras que el dardo de las escazuceñas lo consiguió Brina Micheels.

Las leonas de Alajuelense obtuvieron su tercer triunfo en fila, al imponerse de visita contra Herediano por 2-0, con tantos de Yoanka Villanueva y Keylin Gómez.

Además, Sporting goleó 6-1 a Chorotega. En ese encuentro, las anotaciones de las albinegras fueron de Lucía Paniagua (doblete), Anna Gilbertson (doblete), Daniela Ocampo y María Paula Porras. Por el equipo guanacasteco convirtió Mirly Matarrita.

El último partido de la jornada se disputó este sábado, con el empate 0-0 entre Moravia y Pococí.

Pero ahora el torneo entra en una pausa para los equipos que aportan más de cuatro jugadoras a la Tricolor. Con eso, podrían solicitar la reprogramación de sus partidos.

Eso porque viene el fogueo de la Selección Femenina de Costa Rica contra Brasil, el viernes 27 de febrero en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Posteriormente, el equipo viajará para medirse ante Bermudas el martes 3 de marzo, en el Dame Flora Duffy National Sports Centre, a las 5 p. m. (hora de Costa Rica), por la segunda jornada eliminatoria.

En esta Clasificatoria Concacaf W 2025/26, Costa Rica integra el grupo C, junto a Guatemala, Bermudas, Granada e Islas Caimán.

El primer partido se disputó el pasado 29 de noviembre, cuando la Sele Femenina venció 2-1 a Granada como visitante. Los últimos dos compromisos de la fase de grupos serán en condición de local: el 10 de abril ante Islas Caimán y el 18 de abril frente a Guatemala.

Las seis selecciones ganadoras de grupo avanzarán al Campeonato Concacaf W 2026, donde se unirán a Estados Unidos y Canadá en un torneo de ocho equipos que otorgará boletos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Sporting y Liga Deportiva Alajuelense comparten el liderato en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina. (Prensa Uniffut/Prensa Uniffut)

