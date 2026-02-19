Selección de Costa Rica convoca a 24 futbolistas para fogueo de lujo contra Brasil

Priscila Chichilla y Sheika Scott están convocadas a la Selección Femenina de Costa Rica.

La Selección Femenina de Costa Rica vuelve a la carga y la directora técnica Lindsay Camila llamó a 24 futbolistas para dos retos importantes: el amistoso contra Brasil y el partido eliminatorio frente a Bermudas.

Daniela Solera, Génesis Pérez y Noelia Bermúdez son las guardametas elegidas; junto a las defensas Fabiola Villalobos, Gabriela Guillén, Josselyn Briceño, María Paula Arce, María Paula Coto, Mariana Benavides, Stephannie Blanco y Valeria del Campo.

También están en lista las volantes Emelie Valenciano, Emily Flores, Gloriana Villalobos, Katherine Alvarado, Priscila Rodríguez, Raquel Rodríguez y Sheika Scott; así como las delanteras Ana Gilbertson, Catalina Estrada, Jimena González, María Paula Salas, Melissa Herrera y Priscila Chinchilla.

Según indicó la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), ellas iniciarán concentración este domingo 22 de febrero, de cara a una agenda muy exigente.

Previo al encuentro eliminatorio contra Bermudas, la Tricolor enfrentará a Brasil, la sexta mejor selección del mundo (ranking FIFA), en un amistoso internacional el viernes 27 de febrero en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

Este partido servirá como preparación para el proceso clasificatorio y las entradas puede adquirirlas en el sitio Specialticket.net.

Posteriormente, el equipo viajará para medirse ante Bermudas el martes 3 de marzo, en el Dame Flora Duffy National Sports Centre, a las 5 p. m. (hora de Costa Rica), por la segunda jornada eliminatoria.

En esta Clasificatoria Concacaf W 2025/26, Costa Rica integra el grupo C, junto a Guatemala, Bermudas, Granada e Islas Caimán.

El primer partido se disputó el pasado 29 de noviembre, cuando la Sele Femenina venció 2-1 a Granada como visitante. Los últimos dos compromisos de la fase de grupos serán en condición de local: el 10 de abril ante Islas Caimán y el 18 de abril frente a Guatemala.

Las seis selecciones ganadoras de grupo avanzarán al Campeonato Concacaf W 2026, donde se unirán a Estados Unidos y Canadá en un torneo de ocho equipos que otorgará boletos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.