Selección de Costa Rica confirma amistoso contra Brasil

El amistoso entre la Selección Femenina de Costa Rica y Brasil resulta muy llamativo.

La Selección Femenina de Costa Rica tendrá un verdadero lujo al concretarse un amistoso internacional contra su similar de Brasil, que se disputará el 27 de febrero, a las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El fogueo representa una prueba de altísima exigencia para las nacionales, ya que Brasil es una de las grandes potencias del fútbol femenino mundial y se ubica en el puesto número seis del ranking FIFA. También son las actuales campeonas de la Copa América y fueron segundo lugar en los Juegos Olímpicos París 2024.

Mientras que para la Selección Femenina de Costa Rica, este compromiso servirá como preparación clave para el proceso eliminatorio rumbo al Mundial Brasil 2027.

El calendario marca que apenas cuatro días después, el 3 de marzo, Costa Rica visitará a Bermudas en su segundo partido clasificatorio.

Las ticas integran el Grupo C, junto a Granada, Guatemala, Bermudas e Islas Caimán. El primer encuentro de la eliminatoria se disputó el pasado 29 de noviembre, cuando la Tricolor venció 2-1 a Granada en condición de visitante.

Brasil, en su calidad de país anfitrión, ya se encuentra clasificado al Mundial de 2027, por lo que este amistoso representa una oportunidad de crecimiento y aprendizaje para su selección.

¿Cómo se concretó este amistoso? La directora técnica de la Sele Femenina, Lindsay Camila, tuvo mucho que ver.

En declaraciones proporcionadas por la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), ella contó que estaba mirando las fechas de planeamiento y que como hubo unos cambios, contaba con algunos espacios.

“Llamé a la coordinadora deportiva y le pregunté que contra quién jugaban y me dijo que sería una gran idea jugar contra nosotras. Y es una sensación muy buena, porque queremos estar en el Mundial, vamos a trabajar mucho para estar en el Mundial y tenemos que jugar contra los países que van a jugar el Mundial”, expresó Lindsay Camila.

Lindsay Camila está muy entusiasmada con el amistoso entre la Selección Femenina de Costa Rica y Brasil. (FCRF/FCRF)

En lo particular se siente entusiasmada porque estará en el banquillo dirigiendo a las ticas ante la selección del país que la vio nacer.

“Es un juego muy especial, porque jugar contra la Selección Mayor de Brasil es un sueño. Es una broma que estoy haciendo con el staff, pero es un entrenamiento de lujo, once contra once de lujo.

”Porque tener la oportunidad de jugar contra los grandes, antes de un partido de eliminatoria, si ganamos perfecto; si no ganamos, trabajamos mucho para ganar antes de que sea el juego en realidad”, citó.

También dijo que van a dar el 100% en los dos partidos, porque en el Mundial es así, se juega cada dos o tres días.

“Tenemos que saber que tenemos que estar listas para eso. Los amigos y mi familia ahora van con Costa Rica”, dijo entre risas la estratega brasileña que dirige a la Sele Femenina.

Las entradas para el encuentro amistoso entre Costa Rica y Brasil tienen un costo de ¢5.000 en gradería sur y ¢5.000 con promoción 2×1 en gradería oeste. Los boletos puede adquirirse a través de SpecialTicket.net.

Próximos partidos de Costa Rica en la eliminatoria

• Martes 3 de marzo: Bermudas vs. Costa Rica (visita)

• Viernes 10 de abril: Costa Rica vs. Islas Caimán (casa)

• Sábado 18 de abril: Costa Rica vs. Guatemala (casa)