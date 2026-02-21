Puro Deporte

Futbolista de Alajuelense vive tremendo susto en Ochomogo y revela cómo evitó un bajonazo (video)

Futbolista de Liga Deportiva Alajuelense narra lo que le pasó en carretera y cómo quedó el carro en el que iba

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
La cámara del vehículo en el que iba Sianyf Agüero registró el momento en el que le lanzaron piedras.
La cámara del vehículo en el que iba Sianyf Agüero registró el momento en el que le lanzaron piedras. (Instagram Sianyf Agüero/Instagram Sianyf Agüero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.