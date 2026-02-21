Futbolista de Alajuelense vive tremendo susto en Ochomogo y revela cómo evitó un bajonazo (video)

La cámara del vehículo en el que iba Sianyf Agüero registró el momento en el que le lanzaron piedras.

Sianyf Agüero decidió contar el gran susto que se llevó en carretera, mientras se dirigía a Cartago, con la intención de alertar a otras personas por si les llega a pasar lo que ella vivió la noche del viernes.

La futbolista de Liga Deportiva Alajuelense viajaba en un vehículo junto a su pareja, que juega en Sporting, sin sospechar que pasaría algo que las dejaría con el corazón en la mano.

La delantera de la Liga atendio a La Nación y narró que después del partido, ellas iban bajando por Ochomogo y ya entrando a la curva, donde está el desvío para Taras o Cartago en sí.

Ahí había unas personas a los lados, que casi no se notaban, pero que les estaban lanzando piedras a automóviles pequeños.

Al vehículo en el que iba Sianyf Agüero le reventaron el parabrisas. (Instagram Sianyf Agüero/Instagram Sianyf Agüero)

“Llegaron y nos tiraron piedras en el parabrisas, de forma como para que nos orilláramos, porque más adelante todavía había gente alrededor. En eso decidimos no parar, seguir adelante y terminamos parando en la bomba de El Guarco”, relató Sianyf Agüero.

Video muestra cuando lanzan piedras a carro de futbolistas de Alajuelense y Sporting

Fue hasta que llegaron ahí que las dos futbolistas se sintieron seguras. Y ahí se percataron de que el vehículo en el que iban tenía golpes en seis partes.

“Al ratito nos bajamos para ver qué tan graves habían sido los daños y qué tan grave había sido. Al ratito llegó otro carro, al que le habían reventado el parabrisas igual, y a ellos sí los intentaron bajar, porque se orillaron”, contó la futbolista de la Liga.

Ella nunca había pasado por algo así, ni jamás pensó que en algún momento experimentaría esa situación en carretera.

“Fue un sustote eso, uno viene muy metida en la calle y cuando hacen eso de verdad que el sonido aturde mucho. Atrás venían mis suegros, y como el carro es más grande no les tiraron nada, pero sí notaron que había piedras en la calle, entonces posiblemente ya le habían reventado el parabrisas a otros carros”, comentó.

Así quedó el carro de futbolistas de Alajuelense y Sporting tras ataque

Cuando llegaron a esa bomba, en la gasolinera les dijeron que sabían que efectivamente, desde el día anterior, varias personas han sido víctimas de eso que ellas acababan de vivir, porque en ese punto en específico les tiran piedras y otras cosas a los carros.

Este fue el mensaje que publicó Sianyf Agüero en su cuenta de Instagram, contando lo que le pasó. (Instagram Sianyf Agüero/Instagram Sianyf Agüero)

“Yo les digo a quienes andan por ahí que estén muy atentos a los alrededores, y que si fuera el caso que les pasara, que no se detengan, que sigan adelante, donde se encuentren un lugar más público, que esté iluminado, porque con ese lanzamiento de piedras lo que buscan es hacer un bajonazo”, manifestó la futbolista.

En lo deportivo, Sianyf Agüero continúa recuperándose de una lesión en el ligamento cruzado que sufrió en setiembre anterior y que la hizo perderse toda la temporada.

“Voy bien, primero Dios ya me faltan unos cuatro meses y ya estoy de regreso, pero todo marcha bien, gracias a Dios”, citó la atacante rojinegra.

Sianyf Agüero es futbolista de Liga Deportiva Alajuelense y en este momento se encuentra en periodo de recuperación por una lesión en la rodilla. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

