Sianyf Agüero: La bebé que corría el riesgo de no caminar jugará el Mundial Femenino Sub-20

Sianyf Agüero se siente muy afortunada por ser una de las jugadoras que representarán al país en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022. (Fanny Tayver Marín)

“Estoy aquí porque Dios así lo ha querido conmigo. Él sabe todo lo que me he esforzado, todo lo que he sacrificado por poder estar acá y ha sido un proceso demasiado difícil. Para mí ha sido muy difícil desde que vine al mundo, por un problema que tuve al nacer”, confesó Sianyf Agüero, una de las 21 futbolistas que vestirán el uniforme de la Selección Nacional en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022.

La delantera de 18 años es la protagonista de una historia de lucha desde que salió del vientre de doña Ruth Varela.

Ese 27 de enero de 2004 había gran ilusión con la llegada al mundo de esa bebé, pero la alegría de doña Ruth y don Henry Agüero también se transformó en angustia, cuando el doctor les informó de que había una situación que no estaba bien y que podría dejarle secuelas a la recién nacida.

“Al nacer, cuando el doctor me estaba revisando para entregarme a mi mamá vio que no se me había formado el hueso que sostiene la cadera y literalmente se me desmontaba”, reveló la futbolista.

Y agregó: “Si el doctor no me hubiera revisado en ese momento bien, prácticamente habría quedado en silla de ruedas, con pines fuera de las piernas. No habría podido caminar”.

En su testimonio de vida, la atacante narra que ese fue un momento muy duro para sus papás, porque pensaban en todo lo que iba a pasar, en todo lo que ella no podría hacer y lo difícil que iba a ser ese proceso.

“Pero gracias a Dios acá estoy. El problema se corrigió y terminé siendo futbolista”.

Superada aquella etapa, en su casa sabían que era una campeona, sin sospechar que la pelota se convertiría en su gran pasión y su destino.

“Yo no lo veía como de querer, querer... Nada más lo agarraba como para pasar el rato. Me iba a jugar con mi familia, en el barrio, en un callejón pasábamos jugando y ya en la casa pasaba jugando en el parque. A veces me llegaban a buscar a mí en vez de a mis hermanos para ir a jugar”, recordó Siany Agüero.

Cuenta que más de una vez se quedó sin aire, “por necia”, porque jugaba contra gente que era mucho mayor, pero que ella no se podía quedar atrás y se les ponía al corte. “De verdad que era difícil (ríe...)”.

Todo empezó a tomar más forma cuando Sianyf estaba en la escuela.

“En quinto grado el profesor de Educación Física me vio jugando con una botella en el gimnasio y me dijo que por qué no intentaba en futsal y empecé ahí. Ya después me vio un profesor de Codea y ahí pasé a jugar con la U-10 y U-13″.

A partir de ahí continuó y fue parte de aquel equipo que resurgió al firmarse el convenio con Liga Deportiva Alajuelense.

“Me fui en ese cruce de jugadoras y ahora estoy en la Liga”, apuntó la futbolista que es vecina del Invu Las Cañas, que se proclamó campeona en aquella final de 2019 con el Estadio Alejandro Morera Soto a reventar y que también consiguió el tricampeonato y la Supercopa con las leonas.

Eso significa que pese a su juventud, Sianyf Agüero tiene horas fútbol y que le aporta eso a esta Selección Nacional que goza del privilegio de ser la anfitriona del Mundial Femenino que se jugará en Costa Rica del 10 al 28 de agosto.

“Sería bueno de parte de uno aportar esa experiencia y lo que les puedo decir a las compañeras es que se tomen con seriedad cada cosa que dicen los profesores, que no lo hacen solo por decirlo, sino por el bien de cada una, que sigan las instrucciones siempre”, relató.

La Copa del Mundo que se disputará en el Estadio Nacional y en el Estadio Alejandro Morera Soto está a punto de comenzar.

“En cuanto a expectativas, que sea lo que Dios quiera. El fútbol todo lo da o lo quita, a veces es injusto, pero todo se lo debemos a Él”, apuntó Sianyf Agüero.

Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Francia, Alemania, Ghana, Japón, Corea, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, España y Estados Unidos son las dieciséis selecciones que lucharán por la copa del mundo en territorio nacional.

La Selección Femenina Sub-20 de Costa Rica se estrenará en este Mundial en casa el 10 de agosto contra Australia, a las 8 p. m., en la Joya de La Sabana.

El 13 de agosto, en ese mismo escenario y a la misma hora, la ‘Sele’ Femenina Sub-20 actuará contra España.

Tres días después, las ticas cerrarán la fase de grupos ante Brasil, siempre a las 8 p. m., en el Estadio Nacional.

Y una de las jugadoras que representarán al país en esta cita planetaria será esa futbolista que se convirtió en campeona desde que nació, que salió adelante y esfumó por completo el temor de que no pudiera caminar.

Es esa Sianyf Agüero que hoy disfruta el correr detrás del balón, esa futbolista que a partir del 10 de agosto se graduará como mundialista.