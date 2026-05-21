Así responde Alajuelense ante el fuerte rumor de que va por un jugador de Herediano

El gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, contestó una pregunta sobre un jugador específico de Herediano.

¿Liga Deportiva Alajuelense tiene la intención de fichar a un jugador del Club Sport Herediano? Ese rumor empezó a circular en redes sociales y en chats de WhatsApp, en plena época de movimientos en el fútbol nacional.

Aparte de reforzar la defensa, en la hoja de ruta de la planeación para lo que viene, en el cuadro rojinegro se inclinan por encontrar un 10 y un extremo, previendo la posibilidad de una salida de Kenneth Vargas, quien podría tener los días contados en el club.

En la entrevista que el periodista Yashin Quesada le hizo este miércoles al gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela, le consultó de manera directa si es cierto que Alajuelense quiere tener en sus filas a Elías Aguilar.

“Lo que te diga se va a oír mal, prefiero no hablar de jugadores que no tienen vínculo con el club. Imagínate, me voy a poner a hablar de Elías, acaba de quedar campeón y decir que sí, que no, que no interesa, va a sonar irrespetuoso”, contestó Carlos Vela.

Añadió que Herediano protagonizó una buena remontada, luego de que el equipo no clasificó en diciembre y tuvo una reacción inmediata, al ganar la fase regular del Torneo de Clausura 2026 y coronarse campeón nacional sin gran final.

“Fue un gran rendimiento, un gran torneo y no me quiero poner a hablar de ellos, que hoy no tienen vínculo con el club. Preferiría abstenerme de hacer algún comentario sobre los rivales”, aseguró Carlos Vela.

Elías Aguilar tiene contrato con el campeón nacional hasta mediados de 2027.

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