Puro Deporte

Así responde Alajuelense ante el fuerte rumor de que va por un jugador de Herediano

Liga Deportiva Alajuelense pretende reforzarse en varios puestos en específico

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Por Fanny Tayver Marín
21/03/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 13 del torneo de clausura entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
El gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, contestó una pregunta sobre un jugador específico de Herediano. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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