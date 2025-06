Asesor legal de Unafut cree que ir al Icoder sería fatal para Guanacasteca y Santos

El caso de Guanacasteca y Santos resulta una situación inédita en el balompié de Costa Rica, según expresó el asesor legal de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), Sergio Rivera.

Argumentó que los tiempos han cambiado, la reglamentación varió y, ahora, la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de reglamentos resulta importantísimo.

Tanto así que los equipos reciben una licencia que acredita el cumplimiento de toda una serie de requisitos financieros, legales, deportivos y demás.

Por eso existe un Comité de Licencias (dentro de la Federación Costarricense de Fútbol) que, en principio, verifica el cumplimiento de todos esos requisitos.

“Todo esto llevó a un proceso que culminó en la revocatoria de licencia, tanto de Santos como de Guanacasteca, por razones que el Comité de Licencias ha considerado probadas”, citó Sergio Rivera a los medios de comunicación que acudieron a cubrir la Asamblea de Unafut de este viernes 13 de junio.

Dijo que el Consejo Director inicialmente valoró el peligro o la inconveniencia de que equipos que no están autorizados a participar en el torneo, participen en asambleas.

A raíz de eso y según los estatutos, se les dio el derecho de defensa durante media hora a cada uno de los dos equipos y dijo que plantearon ampliamente sus argumentos.

“La asamblea los analizó y teníamos también una situación peculiar, la medida de suspensión dicen los estatutos que entran a regir en forma inmediata. Por lo tanto ellos (Santos y ADG), el único derecho que les quedaba era venir a ejercer su defensa, pero ya no formaban parte de la asamblea. Ya no podían digamos contar con voto, y resulta que esta semana quedó firme el descenso de Santa Ana, así que la Asamblea estaba conformada por nueve asambleístas”, detalló.

Así que eso resultó en otra situación inédita, porque Guadalupe todavía no ha completado sus requisitos de afiliación.

“La Asamblea estaba compuesta por nueve, y se necesitaba por estatutos una votación, una presencia de inicio, una presencia en el transcurso de la Asamblea, y una votación de al menos siete de los nueve asambleístas para que la medida fuera ratificada”, indicó Sergio Rivera.

Reiteró que a Guanacasteca y Santos se les dio el derecho de defensa, se cumplió con los estatutos, se escucharon sus argumentos, y por decisión unánime de los asambleístas se decidió ratificar la medida que era cautelar, dictada por el Consejo Director, y que ahora pasa a ser una medida definitiva (perder los derechos de estar en Primera División).

“Medida que es apenas suspensión, no se les está expulsando, sino una medida establecida en los estatutos de suspensión de los derechos asociativos, en el tanto siga en conocimiento el tema de las apelaciones que tiene”, destacó.

- ¿Usted dice unánime, votaron los nueve o votaron siete?

- Me parece que estaban ocho, la Asamblea decidió que uno de los asambleístas fuera solo oyente, es libertad de la Asamblea, porque no tenía la acreditación correspondiente. Pero sí, de los que podían votar, votaron por unanimidad. Es el caso de Herediano que está cambiando su presidencia, su Junta Directiva, entonces como no se ha terminado de inscribir en el Registro, prefirieron no otorgar un poder para representación. Herediano no votó y Pérez Zeledón no asistió.

- Ellos dicen que en caso de una respuesta negativa irán al Icoder. ¿Qué tanto puede preocupar este tema con el Icoder y hasta entrar en una parte judicial que es perjudicial para el país, para el torneo y hasta la Selección?

- Son cosas que se han valorado, se hablaron en la Asamblea y demás. En mi caso como asesor legal sí les indiqué que no quisiera criticar a colegas, porque cada quien puede aconsejar como mejor lo indique, pero sería grave que fueran al Icoder, porque los estatutos penan con la expulsión definitiva a los equipos, o a los afiliados que vayan a instancias administrativas o judiciales en Costa Rica para temas de competición y temas sancionatorios.

“Saben que en los estatutos se establece la expulsión para quien vaya al Tribunal de Conflictos Deportivos por ejemplo, que es una de las opciones. Esto no es una denegación de justicia, es una disposición interna que busca respetar la preminencia de las instancias establecidas de un sistema como el de FIFA.

“Eventualmente, mi criterio sería que la vía que les queda abierta es el TAS en Suiza y no el Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos, porque les podría traer consecuencias todavía más serias de las que en este momento están sufriendo”.

- ¿A qué se exponen a ellos?

- Expulsión, sí está establecido como causal de expulsión (total del fútbol).

- Hoy es una suspensión provisional. ¿Qué tiene que pasar para que sea una desafiliación total de la Unafut?

- Tuvimos la sorpresa o la noticia de última hora de que el caso de Guanacasteca ya quedó en firme. La Asamblea no quiso pronunciarse al respecto, tal vez no era el momento oportuno. Se venía a conocer una medida cautelar dictada y fue ratificada tal y como se había convocado.

”Pero si hilamos un poquito más delgado, el reglamento de licencias en su artículo 73 dice que la pérdida definitiva de la licencia causa la pérdida de la categoría.

“Pero si me preguntan y demás, en aplicación del artículo 73 del reglamento de licencias, técnicamente Guanacasteca ya habría perdido su categoría. Santos no, porque no se ha ratificado, está en apelación. Pero el reglamento de licencias establece que el equipo que pierda la licencia definitivamente tiene que ir a Liasce a ver si cumple los requisitos para pedir licencia”.

- En la próxima asamblea ordinaria de Unafut, ¿este tema podría ser tocado, de la desafiliación de Guanacasteca, ya conociendo que desde Fedefútbol ya se acabaron todas las instancias y tienen la revocatoria de su licencia?

- Yo no quisiera adelantarme, porque ya sería un asunto meramente de Asamblea y demás. Sin embargo, volvemos a una cuestión meramente de opinión, y yo no estoy adelantando criterios porque yo no voto. Entonces una cuestión meramente de opinión es que, por ejemplo, en el caso de la pérdida de la categoría, sucede típicamente con el descendido.

“Para descender a un equipo no se llama a Asamblea, no es una expulsión, es una situación que ocurre, se comprueba y se aplica. Al equipo que se declara descendido, el Comité de Competición se lo comunica al Consejo Director y ratifica. Yo pensaría que esa pérdida automática por pérdida de licencia ya no necesitaría de una Asamblea que ratifique”.

- ¿Se conversó de tener diez equipos?

- Es que eso en realidad no ha sido tema. Yo creo que los dos equipos (Santos y ADG) han tratado de hacer (parecer) el tema de los 10 equipos como un fin, o como un objetivo. Plantearon que sentían que las decisiones estaban tomadas porque hay una directriz para tener 10 equipos. Desde mi punto de vista le puedo decir que eso no es así, que no existe esa directriz para bajar a diez. Lo único que existe es una voluntad para aplicar estatutos y aplicar reglamentos con las consecuencias que ello implique.

- El abogado de Santos decía que para él la Asamblea era nula, porque no se completó el cuórum y porque hay equipos morosos con responsabilidades con la Caja y Hacienda y que así no deben votar. ¿Qué puede decir?

- Fueron argumentos que planteó y se tomaron en cuenta, nunca en una Asamblea se pide a la Caja quién está al día y quién no para ver quién vota y quién no, no es algo que se establezca.