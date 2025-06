Leonardo Cova, gerente de Guanacasteca: ‘Nunca nos pudieron probar que hay una doble administración’

Después de que Guanacasteca tuvo 30 minutos para exponer sus argumentos, Leonardo Cova salió a conversar con los medios de comunicación. Fue antes de que la Asamblea de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) votara y decidiera conservar la suspensión provisional del estatus de afiliados de la ADG y de Santos.

Leonardo Cova dijo que en la comparecencia se refirió a los dineros con sus respectivos pagarés y sus respectivos notariados.

“Se nos acusa de que sacamos dinero al extranjero y la respuesta es que evidentemente sí, pero fueron los pagos que le hicimos directamente a FIFA. Fueron alrededor de $126.000 que se pagó directamente a FIFA, que salieron de las cuentas de ADG para una cuenta, primero la mandamos a Zúrich, nos regresaron el dinero porque tenía que ser a Luxemburgo y tenía que ser en francos suizos, no en dólares, entonces por eso es que está esa salida de dinero”, aseguró Leonardo Cova.

También indicó que se habla de la doble administración y lo negó.

“Nunca nos pudieron probar que hay una doble administración y bueno, lo que le comentamos a la gente ahí es que nos dieran el plazo para poder tomar las últimas instancias que son el Icoder y el TAS para poder resolver estos asuntos”, citó.

- ¿Cuánto tiempo será el plazo que ustedes van a solicitar para este caso final, que ya terminaría prácticamente todo?

- Bueno, no, realmente no terminaría todo en el sentido del contrario, yo creo que empieza todo, termina todo dentro de la Federación, pero empieza fuera de la Federación que es el Icoder, el TAS y las demás instancias, el plazo pues realmente depende de ellos.

”Nosotros les pedimos que fueran objetivos en la toma de decisiones, hablamos ahí de la parte también de que no pensara en un escritorio, sino que pensara en toda la gente que está allá afuera, en la afición, en los jugadores y no incluso en el de nosotros, sino también en el de cada uno de ellos".

- En caso que ustedes ya lleguen a esta resolución y no se les dé a ustedes la parte positiva, ¿buscarían otra opción?

- Bueno, tenemos que ir directamente al Icoder y ya posteriormente lo que nuestra defensa, nuestros abogados nos lo vayan mencionando directamente.

- ¿Cómo fue el proceso, porque lo llamaron a las 5 p. m. y prácticamente duraron los 30 minutos?

- Sí, estuvimos un poquito, no sé, 22, 23 minutos, realmente fuimos muy objetivos, realmente el cuórum ahí estuvo demasiado bien, les expusimos lo que ya les repetía anteriormente, de qué manera nos defendimos, cuáles son las acusaciones y por qué estamos tan seguros de que estamos haciendo las cosas bien.

- ¿Qué fue lo que le mencionaron a los otros presidentes?

- Les explicamos precisamente lo de los dineros, de lo que se nos acusa primero de la doble administración, que no existe una doble administración, ustedes pueden checar realmente las personalidades, don Jorge (Arias) sigue siendo y va a ser el presidente, el vicepresidente don William y todas las demás personas ahí, no ha habido ninguna modificación, nunca lo hubo.

”Posteriormente hablamos de los dineros, evidentemente que entraron los dineros de noviembre y diciembre, de cómo entraron esos dineros, ahí están, están completamente justificados y te digo, ha sido de banco a banco y la salida de dinero, que es ahí donde nos acusan de algo muy grave, que es el lavado de dinero, es una cosa completamente innecesaria, porque si hubieran checado los documentos, se dan cuenta.

”Y después les hablamos evidentemente de la parte deportiva y yo les hacía un exhorto a que nosotros somos afortunados de estar en nuestras posiciones y hablo de todos, los presidentes, gerentes, porque tenemos la fortuna de tener a la afición con nosotros.

”Y les hice llamado a que ellos se dieran cuenta de su afición y de lo que es el fútbol, no nada más a nivel de cancha, sino a nivel fuera, el que es el niño de la escuelita de fútbol, el que es la gente que va al estadio, todo eso se los mencioné y decirles que tenemos que estar unidos.

”Hice una cita directamente ahí a un comercial que justamente hoy veía de la liga, donde decía que el fútbol no debe ser racista ni clasista, entonces es un llamado a que lo hagamos de esa manera todos juntos".

Leonardo Cova posó en la gramilla del estadio Chorotega de Nicoya con 10 jabones, ya que dijo que esto es lo único que ha invertido, en entrevista con 'La Nación'. (Facebook de Leonardo /Facebook de Leonardo Cova)

- Sobre el tema de la documentación que hubo con respecto a documentos que se filtraron, si no había una doble administración, ¿con qué intención nacieron esos documentos redactados?

- A ver, esos documentos empezaron evidentemente con una intención que en su momento no se llegó a nada, porque los documentos estaban mal redactados exactamente como bien lo dices, porque no tenía ningún fondo, porque al ser una asociación no podíamos ejecutar ese contrato, y te das cuenta jamás en la vida existió algo después de ese contrato.

- Claro, pero se redactó una intención de distribuir porcentajes, distribuir premios de mundial, ¿con qué intención?

- Bueno, la única intención de cuando se hace ese documento era para exactamente nosotros transformar lo que iba a ser la asociación deportiva a una sociedad anónima, pero no eran los medios. Entonces desistieron en ese momento las personas involucradas y por eso es que la asociación quedó así completamente, como una asociación anónima deportiva.

- ¿Y entonces después ustedes entran en la parte administrativa?

- No, no, no, nosotros no entramos en la parte administrativa, yo entré como empleado completamente del club, como gerente del club y la parte administrativa siempre ha estado por la junta directiva, que es don Jorge.

- ¿Usted entra después de que se confeccionó ese documento o antes?

- No, no, a ver, ese documento se confecciona en setiembre, yo había hablado de mi llegada muchísimo antes, muchísimo antes, yo creo que dos o tres meses antes que yo ya había venido aquí a Costa Rica.

- El torneo aparentemente arranca el 20 de julio, con todo lo que falta, ¿cree que todo vaya a salir antes del 20 de julio o buscarían ustedes atrasar el torneo para poder estar en Primera División?

- Claro, bueno, nosotros tenemos toda la fe que las instancias nos van a contestar muy rápido, es lo que nosotros queremos y necesitamos, realmente nosotros jugamos con el tiempo, como tú bien lo dices, porque hay que tener la preparación de un equipo, hay que tener la preparación de una pretemporada y todas estas cuestiones.

- Ustedes van a ir quemando etapas. El caso que recién se hizo público sobre un equipo allá en el Caribe del país, tardó nueve años y el Icoder ve muchas otras cosas más y los ven en orden de llegada. ¿Le inquieta que esto no se va a ver pronto ahí?

- Claro, dependemos completamente del tiempo, nosotros tenemos fe que lo van a tomar o creemos que lo van a tomar como prioridad.