El fútbol nacional queda con gran misterio por resolver en medio del caso de Santos y Guanacasteca

La Asociación Deportiva Guanacasteca y la Asociación Deportiva Santos escucharon lo que no querían después de que la Asamblea de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) ratificó que, a hoy, siguen fuera del baile, aunque su expulsión de la máxima categoría todavía no es definitiva.

LEA MÁS: Tribunal de Apelaciones hunde a Guanacasteca

Guanacasteca agotó los recursos en la vía federativa y ahora intenta hacer algo ante el Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder); mientras que Santos busca alguna opción que le permita recuperar su licencia, pues su proceso sigue el mismo camino de la ADG.

Antes de esta Asamblea, la propia Unafut indicó que con respecto a temas de la competición como formato, Torneo de Copa, entre otros, se convocará a Asamblea en las próximas semanas. Es decir, no detalló cuándo.

LEA MÁS: Minor Díaz confirma el caos en Guanacasteca: equipo tiene dos meses sin recibir salario y el presidente en silencio

El próximo campeonato que debería iniciar a mediados de julio se convierte hoy en un misterio sin resolver, y aunque nadie se refiera de manera abierta a lo que puede pasar, una de las posibilidades es que el torneo de Primera División se juegue con diez equipos.

A inicios de mayo, La Nación publicó un artículo en el que sondeó entre los clubes esa posibilidad.

En esa nota, Juan Luis Artavia, presidente de Pérez Zeledón, externó que, por tiempos, ve complicado modificar los estatutos de manera definitiva, por lo que visualiza un campeonato con 10 planteles, ya que ADG y Santos se mantendrían sin licencia.

Santos aún está a la espera de conocer qué pasará con su apelación. (Prensa Santos/Prensa Santos)

“Está claro que, como el próximo torneo está cerca, será difícil definir si serán 10 o 14 equipos, pero hay que recordar que para esto debemos modificar estatutos, y eso no es tan sencillo. Ante la situación de Licencias, me parece que tendremos que jugar con 10 equipos, porque Santos y ADG no podrán inscribirse”, aseguró.

Por su parte, el presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, hizo un llamado a una reunión extraordinaria de Unafut para discutir el tema. De momento, no tiene una posición clara.

El Municipal Liberia, por medio de Wálter Chévez, dio a conocer la posición del club.

“Con el tema de los 10 equipos, ya el tiempo dirá si es lo mejor. Si hay que tomar decisiones, pues ya vendrán los momentos”, externó.

José Maroto, presidente de Sporting, reflexionó sobre la posibilidad en Tigo Sports.

“Hay que entender los planteamientos, pero lo que comprendo es que hay un acuerdo de los presidentes de la Unafut para reducir los equipos de la Primera División a 10. Eso fue unánime y está aprobado. Se escucha lo que se ha comentado, pero ya hay un acuerdo existente. Más allá de cómo termine esto, hay un tema por discutir”, dijo.

Maroto se refiere a un acuerdo que se tomó en 2019 y que debía aplicarse a más tardar en los tres años siguientes, pero que, por efectos de la pandemia y otros factores, no se concretó. De hecho, respecto a ese documento, existe confusión sobre si se revocó para no aplicarlo.

En el caso de Herediano, Orlando Moreira, integrante de Fuerza Herediana, pronunció que prefiere mantener la cautela.

“Lo primero es que, por respeto a los clubes investigados, debemos esperar a que se agoten las instancias. Hay que esperar la resolución final y, cuando esto ocurra, correr para buscar las soluciones pertinentes”, mencionó.

Alajuelense, Saprissa y San Carlos no se refirieron al tema a inicios del mes pasado.

Lo cierto del caso es que el tiempo avanza y aún no se sabe cómo se jugará el próximo campeonato nacional, porque aunque pareciera difícil un cambio de rumbo, la expulsión de Guanacasteca y Santos aún no está ratificada al 100%.