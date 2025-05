¿Un torneo con 10 equipos? Así responden los clubes de Primera División

Saprissa y Alajuelense no dieron su posición sobre la posibilidad de jugar con 10 equipos la Primera División.

Ante la situación presentada con el Comité de Licencias y las revocatorias a Guanacasteca y Santos de Guápiles, la Primera División quedó, de momento, únicamente con 10 equipos.

Esto plantea la duda de qué pasará la próxima temporada, la cual, en principio, podría iniciar a mediados de julio. En el ambiente se comenta que una opción muy fuerte es afrontar la máxima categoría solo con 10 planteles.

La dirigencia del fútbol nacional no esconde que hay temas por resolver, por lo que será necesaria una convocatoria a asamblea extraordinaria por parte de la Unafut para definir lo que sucederá.

Juan Luis Artavia, presidente de Pérez Zeledón, externó que, por tiempos, ve complicado modificar los estatutos de manera definitiva, por lo que visualiza un campeonato con 10 planteles, ya que ADG y Santos se mantendrían sin licencia.

“Está claro que, como el próximo torneo está cerca, será difícil definir si serán 10 o 14 equipos, pero hay que recordar que para esto debemos modificar estatutos, y eso no es tan sencillo. Ante la situación de Licencias, me parece que tendremos que jugar con 10 equipos, porque Santos y ADG no podrán inscribirse”, aseguró.

Por su parte, el presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, hizo un llamado a una reunión extraordinaria de Unafut para discutir el tema. De momento, no tiene una posición clara.

El Municipal Liberia, por medio de Wálter Chévez, dio a conocer la posición del club.

“Con el tema de los 10 equipos, ya el tiempo dirá si es lo mejor. Si hay que tomar decisiones, pues ya vendrán los momentos”, externó.

Otro club del que se intentó obtener una posición fue Saprissa, pero se envió un correo de prensa al departamento de comunicación, el cual no fue respondido.

José Maroto, presidente de Sporting, reflexionó sobre la posibilidad en Tigo Sports.

“Hay que entender los planteamientos, pero lo que comprendo es que hay un acuerdo de los presidentes de la Unafut para reducir los equipos de la Primera División a 10. Eso fue unánime y está aprobado. Se escucha lo que se ha comentado, pero ya hay un acuerdo existente. Más allá de cómo termine esto, hay un tema por discutir”, dijo.

Maroto se refiere a un acuerdo que se tomó en 2019 y que debía aplicarse a más tardar en los tres años siguientes, pero que, por efectos de la pandemia y otros factores, no se concretó. De hecho, respecto a ese documento, existe confusión sobre si se revocó para no aplicarlo.

En el caso de Herediano, Orlando Moreira, integrante de Fuerza Herediana, pronunció que prefiere mantener la cautela.

“Lo primero es que, por respeto a los clubes investigados, debemos esperar a que se agoten las instancias. Hay que esperar la resolución final y, cuando esto ocurra, correr para buscar las soluciones pertinentes”, mencionó.

Johan Salas, presidente de Santa Ana (equipo descendido pero que todavía forma parte de Unafut), dio su criterio.

“Yo quiero conocer los beneficios y, a partir de ahí, tomar una decisión. Ni siquiera estoy pensando en el descenso, solo quiero saber cuáles son los beneficios. No puedo sentarme y tomar la realidad de hace cinco años; tengo que analizar la realidad actual para ver si es beneficioso”, finalizó.

La Nación buscó la versión de otros clubes como San Carlos y Alajuelense, pero no se obtuvo respuesta.